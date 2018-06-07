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樺漢股東報告書出爐 今年首攻工業互聯網

鉅亨網2018/06/07 13:10
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工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 6 月 28 日將召開股東會，公告股東報告書中顯示，去 (2017) 年成立樺漢蘇州前進中國大陸，將發展安全、工業、家庭、健康四大互聯網，並以工業互聯網為優先，外界認為，工業互聯網目標與樺漢今年併購帆宣 (6196-TW) 的策略一致，有望挹注今年營收表現。

樺漢指出，四大互聯網中，看準工業互聯網未來發展，將優先搶攻工業物聯網，期盼在產業中佔據先機。

外界認為，樺漢今年併購帆宣，是因看好帆宣在智慧工廠具備廠務生產經驗，與樺漢瞄準面向相符，工業物聯網商機有望挹注樺漢今年營運成長。

樺漢董事長朱復銓日前在法說會表示，今年主軸在中國大陸布局，未來營收比重將明顯拉升，而今年 S&T 營收將持續成長，將共同推升樺漢表現。已公開收購的帆宣將是樺漢的新起點，4 年後樺漢營運規模大幅增加，可能會成為大怪獸。

樺漢 2017 年轉投資發酵，受惠 S&T AG、Kontron AG 及其下子公司沅聖、瑞祺電表現，2017 年合併營收 349.04 億元，年增 141.78%，毛利率 22.14%，營益率 5.39%，稅前淨利 23.69 億元，每股純益 14.81 元。

樺漢股東報告書中指出，透過轉投資計畫，串連資訊，除了在網通業務上進一步發展以外，將持續布局醫療、健康照顧、交通運輸、智慧生活、自動化製造等領域，未來擬推出標準化平台，加強軟硬體銷售及整體系統規劃服務。

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