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中央社

八九民運李旺陽雕像在美落成 胞妹遭禁出境

中央社2018/06/07 13:03
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北7日電）因參與「八九」民運兩度入獄的已故湖南工運領袖李旺陽逝世6周年，美國洛杉磯自由雕塑公園6日舉行他的雕像落成典禮。李旺陽胞妺李旺玲想參加落成典禮，卻遭中國當局禁止出境。

香港明報今天報導，美國華人雕塑家陳維明早前創作李旺陽雕像，放置在美國洛杉磯自由雕塑公園，於6日李旺陽忌日舉行落成典禮。李旺陽雕像的雙手戴著鐐銬、仰天吶喊，底座上有中英文銅牌介紹生平。

八九民運領袖周鋒鎖昨天在推特（Twitter）及臉書（Facebook）發布李旺玲的影片。

李旺玲表示，原打算到自由雕塑公園，當面感謝創作者，「但因被中國政府認為是危害國家安全之人，受到監控，禁止出境，很遺憾，只能在此向一直以來關心關注支持的國內外朋友及香港同胞，表示衷心的感謝。」說完雙手合十，向鏡頭鞠躬。

香港社會民主連線（社民連）、香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）等團體昨天遊行至北京中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦），為李旺陽逝世默哀一分鐘，並將悼念花球扔入中聯辦。香港職工會聯盟（職工盟）昨晚在尖沙嘴也有舉行悼念儀式。

香港立場新聞報導，陳維明曾創作多個與中國民運有關的作品，包括現豎立於香港中文大學、1989年天安門廣場上被推倒的民主女神像仿製品。

報導指出，因1989年參與民運而兩度入獄、坐牢逾20年的李旺陽因長期坐牢飽受摧殘，失明失聰。他在過世前一個月曾接受香港有線新聞台記者林建誠訪問表示：「為了國家早日進入民主社會，為了中國早日實現多黨制，我就是砍頭，我也不回頭。」

根據報導，2012年6月6日，即訪問播出後4天，李旺陽被發現上吊身亡。但從照片可見，李旺陽死時雙腳著地，極有可能是「被自殺」。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070607

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