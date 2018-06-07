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中和出租公寓9死大火 李國輝縱火判死刑

中央社2018/06/07 13:04
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北7日電）李國輝去年11月在中和出租公寓縱火釀成9死慘劇。新北地院今天宣判，合議庭認為李國輝縱火行為奪走9條人命，手段兇狠，犯罪情節最重大，依殺人罪判死刑，褫奪公權終身。

緬甸華裔男子李國輝在民國105年3月間因女友提議分手，因而在女友臉書上張貼不雅字句，事後因女友道歉，李國輝委請緬甸籍友人協助刪除留言，但友人卻透過臉書群組不斷開玩笑、挑釁及侮辱，引李國輝心生憤怒。

李曾於去年5月以沙拉油分裝寶特瓶到他人住處大門及機車縱火，遭公共危險罪送辦；李於去年11月初在承租的公寓套房內，仍自認常聽到其他房間傳來聲音。他覺得是聽到臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓友人提出警告並揚言放火報復。

在不滿情緒及報復心切下，李於106年11月22日凌晨1時21分持自備空寶特瓶前往住家附近加油站購買汽油後，當天晚間8時32分返租屋處點燃汽油縱火後逃離現場，火警造成9人逃生不及葬身火窟。檢警發現他事後曾回現場觀看火勢，逃跑時還偷民宅衣物變裝，循線緝捕到案後。

新北地院今天審結宣判，法官量刑上認為被告視人命如草芥，以極端放火方式逞自己一時之快，遷怒無辜他人，危害公共安全及社會秩序至深，犯罪手法殘酷、泯滅天良，罔顧他人生命、身體、財產安全，惡性重大至極，已無從寬恕，而達應與社會永久隔離程度，量處死刑，併予宣告褫奪公權終身。(編輯:孫承武)1070607

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