中和出租公寓9死大火 李國輝縱火判死刑

（中央社記者王鴻國新北7日電）李國輝去年11月在中和出租公寓縱火釀成9死慘劇。新北地院今天宣判，合議庭認為李國輝縱火行為奪走9條人命，手段兇狠，犯罪情節最重大，依殺人罪判死刑，褫奪公權終身。

緬甸華裔男子李國輝在民國105年3月間因女友提議分手，因而在女友臉書上張貼不雅字句，事後因女友道歉，李國輝委請緬甸籍友人協助刪除留言，但友人卻透過臉書群組不斷開玩笑、挑釁及侮辱，引李國輝心生憤怒。

李曾於去年5月以沙拉油分裝寶特瓶到他人住處大門及機車縱火，遭公共危險罪送辦；李於去年11月初在承租的公寓套房內，仍自認常聽到其他房間傳來聲音。他覺得是聽到臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓友人提出警告並揚言放火報復。