受惠特斯拉大漲 美琪瑪跳空強勢表態

美琪瑪目前除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料業務外，今年已有電子材料新應用正式加入行列，為目前市場缺貨的利基型產品，毛利率表現也優於電池材料且產值佳，目前已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場。

美琪瑪在客戶採購合約量保障下，首季營收僅季減約 1%，較去年同期大增 57% 達 12.53 億元，展望第 2 季，法人認為，原物料表現相對強勁，且出貨量可望持續增加，美琪瑪第 2 季營收仍可期。

不過，由於目前電池材料需求仍暢旺，預期新產品正式量產出貨後，在美琪瑪整體營收來源組合中，營收占比成長幅度也不會太明顯，目前美琪瑪仍將該新產品劃分於電池事業中。

美琪瑪首季合併營收年增逾 5 成達 12.53 億元，稅後純益 4656 萬元，較去年同期大增 3.4 倍，每股稅後純益 0.62 元。

若投資人看好美琪瑪後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：美琪瑪台新 79 購 01(735124-TW)、美琪瑪凱基 7A 購 02(736028-TW)、美琪瑪群益 7A 購 02(736040-TW) 等。