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娛樂

日、泰、瑞典樂團集結　合體台灣8組歌手熱翻音樂節

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/07 17:26
▲日本金牌新銳樂團Bentham參與金曲國際音樂節活動。（圖／台視提供 , 2018.06.07）
▲日本金牌新銳樂團Bentham參與金曲國際音樂節活動。（圖／台視提供 , 2018.06.07）

《2018GMA金曲國際音樂節》系列活動「金曲售票演唱會」，今年將於6月20日至6月22日在臺北Neo Studio展演館開唱，今年受邀演出的臺灣歌手有桑布伊、李英宏、柯智棠、草東沒有派對、Diana王詩安、J.Sheon、Joanna王若琳、周興哲等八組藝人。

除了邀請台灣歌手參與盛事外，本次金曲國際音樂節首次規劃了國際之夜，與二度策略聯盟合作的泰國大山音樂節BMMF，今年將邀請搖滾天團Lomosonic來台演出，出道超過十年，創作無數，從獨立樂團出身到現在成為泰國前十大的搖滾天團之一；另外已經合作第三次的日本TIMM音樂節，今年則邀約金牌新銳樂團Bentham參與表演，其音樂作品經常與電影、戲劇或者動漫合作，目前也正在日本巡迴演出中。


▲泰國搖滾天團Lomosonic來台演出。（圖／台視提供 , 2018.06.07）

金曲音樂節今年更跨足歐洲，新增與瑞典Live at Heart音樂節的策略聯盟合作，龐克流行樂團The Magnettes今年也代表瑞典來台灣參與Showcase演出，其獨特的音樂風格與現場演出。


▲瑞典龐克流行樂團The Magnettes來台演出。（圖／台視提供 , 2018.06.07）

關鍵字j.sheonlomosonic李英宏草東沒有派對周興哲金曲國際音樂節
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