日、泰、瑞典樂團集結　合體台灣8組歌手熱翻音樂節

《2018GMA金曲國際音樂節》系列活動「金曲售票演唱會」，今年將於6月20日至6月22日在臺北Neo Studio展演館開唱，今年受邀演出的臺灣歌手有桑布伊、李英宏、柯智棠、草東沒有派對、Diana王詩安、J.Sheon、Joanna王若琳、周興哲等八組藝人。

除了邀請台灣歌手參與盛事外，本次金曲國際音樂節首次規劃了國際之夜，與二度策略聯盟合作的泰國大山音樂節BMMF，今年將邀請搖滾天團Lomosonic來台演出，出道超過十年，創作無數，從獨立樂團出身到現在成為泰國前十大的搖滾天團之一；另外已經合作第三次的日本TIMM音樂節，今年則邀約金牌新銳樂團Bentham參與表演，其音樂作品經常與電影、戲劇或者動漫合作，目前也正在日本巡迴演出中。