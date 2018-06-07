劉兆玄新作阿飄 科幻政治宛如官場現形記

書中登場人物從總統、行政院長、立法院長、國防部長、國安會秘書長、政客、黑道到科學家，每個人物的形貌似乎都有幾分熟悉。

從2014年以來，劉兆玄已出版多部小說，如今「阿飄」是他首部超越歷史武俠、科幻與政治交織力作。書寫從地球到虛構的「塞美奇晶」星球，以人間的2000多年是星球的20多年相對照，無論地球人或外星人，都有著對建立理想的社、經、政治制度的渴望。其科幻和政治的多線發展，逼近真實的政治諷刺小說。

（中央社記者魏紜鈴台北7日電）前行政院長劉兆玄以筆名上官鼎發表科幻小說「阿飄」，今舉行新書發表會。「阿飄」被形容為「官場現形」，劉兆玄表示，希望透過科幻有趣情節，讓新世代讀者對政治不再冷感。

能否將書中人物與台灣政治人物「對號入座」，劉兆玄解釋，寫現實政治一定會有「對號入座」的困擾，但每個讀者各有心得，他說：「我希望做到的是，小說裡的人物設計不刻意針對任何特定的真實人物，但是故事的點點滴滴卻能讓讀者感到熟悉卻又驚心動魄。」

前美國總統柯林頓即將出版「總統失蹤了」（ThePresident is Missing），出版社時報文化出版總編輯曾文娟認為，「總統失蹤了」是只有曾身處最高權力圈的總統才可呈現的驚悚小說作品，而「阿飄」在此同時的台灣問世，也是本「只有當過閣揆的人，才能寫出來的小說」。

目前台灣書市作品中，像「阿飄」這種科幻政治題材非常少，曾文娟接受中央社記者採訪透露，劉兆玄是非常會說故事的人，加上其閣揆經歷藉文字書寫透視台灣政治幽微處，逼近真實的描述官場百態，十分出眾。

時報文化出版公司董事長趙政岷認為「阿飄儼然就是本官場現形記」，這必是上官鼎與劉兆玄合體才寫得出來，至於人物真假虛實還待讀者評論。

目前時報出版已同步將「阿飄」的影視動漫版權授權給「鏡文學」並進行連載，短時間已聚集5000名讀者在線閱讀，未來也有機會朝影視或電影領域發展。

劉兆玄回應中央社記者提問時表示，接觸過不少很優秀的新世代年輕人，對當前台灣政治生態感到冷感，透過「阿飄」書中不少有趣、科幻的外星人故事情節，希望能引起年輕人更關心。

「阿飄真正要講的政治不是要講述政治的墮落，而是想講述民主政治發展的困境，」劉兆玄說，此書以外星人來台學習民主國家美國及民主進程飛快的台灣，敘述著各式各樣體制運作的基礎正流失崩壞，盼引發讀者關切。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070607