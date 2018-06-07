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公督盟年底公布落選指標 盼地方議會更透明

中央社2018/06/07 13:18
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北7日電）公督盟執行長張宏林今天表示，公督盟將複製國會監督經驗到地方議會，盼民眾提供落選指標，公督盟將在年底選舉前公布供民眾投票時參考，希望未來地方議會更透明。

地方議員選舉將在年底舉行，公民監督國會聯盟今天在立法院召開記者會，公開向民眾徵集地方議員的落選指標，盼複製監督國會的經驗到監督地方議會，給民眾在年底投票時重要參考指標，在張宏林率領下，高喊「國會監督，地方扎根，奧議員OUT」的口號。

張宏林表示，公督盟今年組織定調為「國會監督，地方扎根」。他說，地方議會問題叢生，甚至是台灣威權遺毒的最後一塊地方，如何把監督國會經驗複製到監督地方議會就顯得非常重要。公督盟去年成立全國議會監督聯盟，串連各地監督政府、議會的組織。

張宏林說，公督盟今天公布第一版的奧議員指標，包括涉及貪污、詐領公款、性騷等司法案件、使用暴力、口出穢言的言行脫序、關說等指標，也希望民眾到公督盟臉書寫下奧議員的行為。公督盟將在11月24日投票日之前公布各項指標，其他監督地方議會團體也會公布現任議員相關數據，給民眾在投票時有重要參考指標。

公督盟理事長黃秀端表示，公督盟這次把主題放在地方議會，是希望將公督盟監督國會的經驗到地方扎根。她說，地方議會問題多，有些議會訊息都不公開、搞黑箱，甚至有些議會這20年來未刪過任何預算。

她說，公督盟希望讓未來的議會更為透明，議員也適任，希望透過這樣的指標，淘汰不適任的地方議員，讓地方議會更加透明。（編輯：楊凱翔）1070607

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