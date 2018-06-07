公督盟年底公布落選指標 盼地方議會更透明

（中央社記者王承中台北7日電）公督盟執行長張宏林今天表示，公督盟將複製國會監督經驗到地方議會，盼民眾提供落選指標，公督盟將在年底選舉前公布供民眾投票時參考，希望未來地方議會更透明。

地方議員選舉將在年底舉行，公民監督國會聯盟今天在立法院召開記者會，公開向民眾徵集地方議員的落選指標，盼複製監督國會的經驗到監督地方議會，給民眾在年底投票時重要參考指標，在張宏林率領下，高喊「國會監督，地方扎根，奧議員OUT」的口號。

張宏林表示，公督盟今年組織定調為「國會監督，地方扎根」。他說，地方議會問題叢生，甚至是台灣威權遺毒的最後一塊地方，如何把監督國會經驗複製到監督地方議會就顯得非常重要。公督盟去年成立全國議會監督聯盟，串連各地監督政府、議會的組織。