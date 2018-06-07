臨時會處理軍改等案 綠委：盼朝野理性審查

民進黨立院黨團幹事長何欣純表示，黨團提請召開臨時會希望審議的就是這類法案，攸關台灣進步發展與社會期待，期盼朝野能夠理性完成審議；何欣純也說，希望這次臨時會趕快處理被凍結的部會預算案，若預算沒通過，會對政府推動政務造成重大影響。

立法院臨時會將於6月11日至7月6日召開，民主進步黨立法院黨團今天送出提案清單，包括攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、空污法修正草案等共17案。

（中央社記者劉冠廷、范正祥台北7日電）立法院民進黨團今天送出臨時會審議法案清單，包括軍改、空污法等社會矚目的法案均在列，民進黨團幹事長何欣純期望，朝野黨團能在臨會裡理性地完成審議修法。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，民進黨把臨時會常態化，以綁定特定議案的方式，通過他們想要的法案，降低在野黨制衡能量；李彥秀說，既然執政黨執意要開臨時會，國民黨團也會提出有急迫性的法案，要求優先審議。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，黨團不反對加開臨時會處理重要法案，包括陸海空軍軍官士官服役條例草案，希望7月1日能與公、教年金新制一起上路，時代力量也會提議把醫療法、私立學校法、兩岸協商監督條例及婚姻平權法案都納入臨時會處理。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，本次臨時會的議程，不論是軍改、空污法、公司法、礦業法等修正案，親民黨團都有自己的版本，臨時會應納入對人民更有利的在野黨版提案，而不只執政黨用來通過自己法案的「過場」。（編輯：陸倩瑤）1070607