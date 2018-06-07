2017全球外國直接投資遽減 非洲受影響大

（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國機構今天公布，全球去年外國直接投資（FDI）衰退近1/4，其中以非洲國家受到衝擊最大。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在報告中表示，美國和即將脫離歐洲聯盟（EU）的英國在2016年表現異常強勁後，2017年外國直接投資流入金額也大幅衰退。

UNCTAD的報告說：「這項衰退和其他總體經濟因素呈現強烈反差，其他總體經濟因素在2017年大幅好轉。」

UNCTAD秘書長基杜伊（Mukhisa Kituyi）在聲明中說：「FDI下滑的壓力和全球價值鏈減緩是全球決策者主要關切的疑慮，尤其是開發中國家。」