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遠洋3成外籍漁工薪資工時違規 12艘收照

中央社2018/06/07 13:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會漁業署今天公布，境外僱用外籍漁工管理辦法上路1年多，已查訪65艘漁船漁工，疑似3成薪資、工時違規，船東未經許可聘僱漁工22艘，其中12艘被沒收漁業執照2個月。

漁業署今天召開「打擊人口販運 保障境外僱用漁工權益」記者會，公布違規查核結果，正輔導業者改善，若有不合格業者刑事案件 ，則將公布名單。

漁業署遠洋漁業組副組長王茂城表示，民國106年1月20日公布施行「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，迄今已訪查遠洋漁船65艘、133名船員，協助境外僱用漁工取回護照7本、取回積欠薪資8340美元；針對船員無端被船主苛扣的押金（或保證金），漁業署也循管道追回1596美元。

他說，上述管理辦法規定，最低工資為每月450美元、最少休息時間為每日最少休息10小時、每月至少休息4天；還有保險方面，必須投保意外、醫療及一般身故保險，其一般身故保險金額不得低於新台幣100萬元，以及船員返程的交通費由船主支付等。

針對各界關心的薪資及工時違規方面，王茂城說，疑似3成不合規定，之所以「疑似」，是因為部分漁工的語言翻譯有障礙，不能十分確定。

漁業署署長黃鴻燕說，日本給予外籍漁工月薪350美元行情，台灣450美元，由於國際海事勞工公約（MLC）的一等水手，相當於商務船的資深船員，最低月薪614美元，政府會研議調升外籍漁工薪資；不過，商務船跟漁船有不同基準，遠洋漁業界對此質疑不合理。

農委會副主委陳吉仲進一步說明，國、內外非政府組織要求境外聘僱漁工比照境內聘僱漁工，一體適用勞基法，農委會已經請專家學者、團體研議要適用勞基法或是立專法，在此之前，力求境外漁工相關管理辦法確實執法。

陳吉仲以月薪規定450美元為例，假如業者實際上執行面不到位，政府將會訂定更嚴格的執行規範，例如船東必需透過公營事業行庫履行薪資發放。

再以申訴管道為例，陳吉仲說，假使漁工都沒有打進去申訴，或是海上作業無法使用，未來不排除由政府支付費用，於船上裝置衛星電話。

他強調，對船東的查核發現，計有22艘未經許可聘僱境外漁工，其中12艘情節比較嚴重，已依規定開罰10幾萬元到最高額25萬元不等，並都沒收漁業執照2個月，業者被收照期間不得作業。

漁業署預計自108年起，正式對遠洋漁業進行評鑑，定期公布結果。王茂城另補充，漁工仲介公司方面，分為甲、乙、丙、丁四級，連續2年丙或1年丁，將廢止經營許可。（編輯：陳清芳）1070607

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