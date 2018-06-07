川普貿易戰 美股為此付出1兆美元代價

摩根大通首席量化分析師師表示，美國總統川普強硬的貿易策略和言論，已經對美股造成超過「1 兆美元」的市值破壞。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 發表報告表示，「歸納所有與貿易有關的新聞流量 (無論正面或負面) 對美國股市表現的影響，我們估計自 3 月以來對美股的影響為負 4.5%。」

「以目前的總市值計算，這意味著美國企業面臨 1.25 兆美元的價值破壞。要是作個比較，這個數字大約是政府總財政刺激計畫價值的三分之二。」

川普幾個月來一直強調他的立場和經濟關稅，以試圖改變那些他認為損害美國經濟利益的不公平貿易協議。