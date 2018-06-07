尷尬了 安徽交通廳長家中被搶600萬

澎湃新聞報導，面對本案被曝光，施平昨晚表示，紀委（中共安徽省紀律檢查委員會）已調查過此事，其他不願多談。

這已經不是合肥市第一次發生官員家中損失大筆財物的案件。搶案主嫌落網後供稱，因為看到網上報導有小偷盜竊很多官員，官員家裡有很多現金，一些官員在被盜後還不敢報警。受此「啟發」，他們決定仿效小偷，也到官員家裡偷錢。

（中央社台北7日電）陸媒報導，一份剛公開的司法判決書顯示，2015年4月28日，中國大陸安徽省交通廳長施平的家中曾遭搶劫，歹徒搶走價值超過人民幣130萬元（超過新台幣600萬元）的財物。

報導指出，合肥市中級人民法院4日在中國裁判文書網上公布了「馬劍搶劫一審刑事判決書」。根據判決書，2015年4月28日，被告人馬劍和解姓同犯持空氣手槍等作案工具，進入施平、韓劍輝夫婦位於合肥市包河區望湖城某小區的家中，當時只有韓劍輝在家。

他們劫得現金人民幣83.07萬元、美金2萬8980元，價值人民幣28萬8815.72元的各類購物卡、消費卡，以及手機、香菸等物，財物共計價值人民幣130萬3921.85元。

兩名搶匪得手離開後，施平得知後即報警。

據韓劍輝陳述，在她家中被搶的人民幣113萬元為兒子「購房款」。一開始她只是把錢包裡的5000多元給2人。2人不滿意，並威脅說她丈夫施平回來後可能會受到傷害，她才被迫帶他們上2樓，並指了2樓儲物間隔板上的一個紙盒子說裡面有錢。

馬劍則供稱，現金是裝在一個紙箱子裡，箱子裡有很多信封，信封裡裝的都是錢，他們是連箱子一起搬走的。

報導指出，本案之前的2014年7月，合肥曾發生「偷官女賊」事件。兩名被抓的女小偷透過媒體、紀檢等管道舉報兩名被盜事主：安徽銀監局時任副局長胡沅、安徽省食藥監局時任副局長陳書華為貪官。

她們宣稱，去這兩名官員家中行竊，發現大筆現金、財物，希望以此獲得減刑。事後，胡沅、陳書華都被查。

2016年9月，合肥中院經審理認定，胡沅收受他人財物共計人民幣130萬餘元、美元2000元，行為構成受賄罪。胡沅被判處有期徒刑7年，處罰金人民幣50萬元，並沒收違法所得。

陳書華事後也被免去副局長職務（保留副廳級待遇）。

安徽交通廳長家中被搶超過130萬元，今天引發大陸網民熱議，質疑一個月薪不到一萬元的廳官，為何家中放這麼多現金，還有這麼多張購物卡，認為本案可能是「做賊喊捉賊」。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070607