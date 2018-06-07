NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈拍車窗誤認搶劫　父開槍擊斃親生子子瑜師兄當兵當到臉麻　下巴沒知覺8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

尷尬了 安徽交通廳長家中被搶600萬

中央社2018/06/07 13:33
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北7日電）陸媒報導，一份剛公開的司法判決書顯示，2015年4月28日，中國大陸安徽省交通廳長施平的家中曾遭搶劫，歹徒搶走價值超過人民幣130萬元（超過新台幣600萬元）的財物。

這已經不是合肥市第一次發生官員家中損失大筆財物的案件。搶案主嫌落網後供稱，因為看到網上報導有小偷盜竊很多官員，官員家裡有很多現金，一些官員在被盜後還不敢報警。受此「啟發」，他們決定仿效小偷，也到官員家裡偷錢。

澎湃新聞報導，面對本案被曝光，施平昨晚表示，紀委（中共安徽省紀律檢查委員會）已調查過此事，其他不願多談。

報導指出，合肥市中級人民法院4日在中國裁判文書網上公布了「馬劍搶劫一審刑事判決書」。根據判決書，2015年4月28日，被告人馬劍和解姓同犯持空氣手槍等作案工具，進入施平、韓劍輝夫婦位於合肥市包河區望湖城某小區的家中，當時只有韓劍輝在家。

他們劫得現金人民幣83.07萬元、美金2萬8980元，價值人民幣28萬8815.72元的各類購物卡、消費卡，以及手機、香菸等物，財物共計價值人民幣130萬3921.85元。

兩名搶匪得手離開後，施平得知後即報警。

據韓劍輝陳述，在她家中被搶的人民幣113萬元為兒子「購房款」。一開始她只是把錢包裡的5000多元給2人。2人不滿意，並威脅說她丈夫施平回來後可能會受到傷害，她才被迫帶他們上2樓，並指了2樓儲物間隔板上的一個紙盒子說裡面有錢。

馬劍則供稱，現金是裝在一個紙箱子裡，箱子裡有很多信封，信封裡裝的都是錢，他們是連箱子一起搬走的。

報導指出，本案之前的2014年7月，合肥曾發生「偷官女賊」事件。兩名被抓的女小偷透過媒體、紀檢等管道舉報兩名被盜事主：安徽銀監局時任副局長胡沅、安徽省食藥監局時任副局長陳書華為貪官。

她們宣稱，去這兩名官員家中行竊，發現大筆現金、財物，希望以此獲得減刑。事後，胡沅、陳書華都被查。

2016年9月，合肥中院經審理認定，胡沅收受他人財物共計人民幣130萬餘元、美元2000元，行為構成受賄罪。胡沅被判處有期徒刑7年，處罰金人民幣50萬元，並沒收違法所得。

陳書華事後也被免去副局長職務（保留副廳級待遇）。

安徽交通廳長家中被搶超過130萬元，今天引發大陸網民熱議，質疑一個月薪不到一萬元的廳官，為何家中放這麼多現金，還有這麼多張購物卡，認為本案可能是「做賊喊捉賊」。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070607

遠洋3成外籍漁工薪資工時違...台股收盤漲49.92點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan