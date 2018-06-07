力挺蕉農　民進黨新北市黨部、黨團買3萬台斤香蕉

蘇貞昌今日與民進黨新北市黨部主委余天、民進黨新北市議會黨團總召李坤城，及新北市議員鍾宏仁、何博文、黃俊哲、陳永福、張瑞山、賴秋媚、李倩萍、王淑慧、李余典、廖筱清、羅文崇、鄭宇恩，一起吃香蕉，力挺蕉農；蘇貞昌邊吃邊說，香蕉還沒有很熟，還是熟成的好，也被媒體現場的認為意有所指。

蘇貞昌回應，這個是他的內行，因為真正了解農產品的都知道，西瓜不是放在西瓜田裡，曬得熱熱、軟軟是不能吃的，摘下來要讓它「退涼」，還要放一段時間，叫做熟成；香蕉也一樣，香蕉摘的時候，一定是綠的香蕉，摘下來後等它熟成，甚至皮會有一點點的黑點，台灣話叫做「有夠分」，這個時候的香蕉又香又好吃，所以很多東西需要時間、需要熟成，就像人生一樣。

木瓜、鳳梨、香蕉的價格都跌，會不會擔心影響到全台的選情？蘇貞昌強調，無論是哪一種農產品，在少的時候價格會上揚，多的時候價格會下跌，這是供需的一個原理，如果沒有農民這麼辛苦，我們沒有東西吃，因此要讓農民們能夠維持一個起碼的盈餘利潤；如果沒有辛苦的農民守護著大地，為我們生產糧食、生產這麼好的水果，怎麼有東西吃，所以不是為選舉計較，而是要真正體貼農民。

蘇貞昌說，當年他做屏東縣長時，就帶著屏東農民到台北賣芒果、洋蔥，也知道新北市民來自全台灣、故鄉農民的辛苦；只是要用心的領導人，例如余天主委就發起挺蕉農記者會，全體民進黨的議員就響應，這就是一個很有力、很具體的動作，如果他做新北市的領導人就會隨時這樣做，農民就點滴在心頭，重要得是看你平常有沒有做，是不是真的同理心、真的關心，這個比到選舉才來表演好多了。