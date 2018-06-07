NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳偉殷提前被換下場　麥丁利這樣說老司機帶路　私娼寮「內有極品妹」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

力挺蕉農　民進黨新北市黨部、黨團買3萬台斤香蕉

記者陳志仁／新北報導2018/06/07 14:48
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（7）日與民進黨新北市議會黨團、民進黨新北市黨部主委余天一同認購3萬台斤、1200箱的香蕉。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.07）
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（7）日與民進黨新北市議會黨團、民進黨新北市黨部主委余天一同認購3萬台斤、1200箱的香蕉。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.07）

「呷金蕉，作伙衝！」民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（7）日與民進黨新北市議會黨團、民進黨新北市黨部一同認購3萬台斤、1200箱的香蕉，力挺蕉農；蘇貞昌意有所指的說，真正了解農產品的都知道，很多東西需要時間、熟成，就像人生一樣。

蘇貞昌今日與民進黨新北市黨部主委余天、民進黨新北市議會黨團總召李坤城，及新北市議員鍾宏仁、何博文、黃俊哲、陳永福、張瑞山、賴秋媚、李倩萍、王淑慧、李余典、廖筱清、羅文崇、鄭宇恩，一起吃香蕉，力挺蕉農；蘇貞昌邊吃邊說，香蕉還沒有很熟，還是熟成的好，也被媒體現場的認為意有所指。

蘇貞昌回應，這個是他的內行，因為真正了解農產品的都知道，西瓜不是放在西瓜田裡，曬得熱熱、軟軟是不能吃的，摘下來要讓它「退涼」，還要放一段時間，叫做熟成；香蕉也一樣，香蕉摘的時候，一定是綠的香蕉，摘下來後等它熟成，甚至皮會有一點點的黑點，台灣話叫做「有夠分」，這個時候的香蕉又香又好吃，所以很多東西需要時間、需要熟成，就像人生一樣。

木瓜、鳳梨、香蕉的價格都跌，會不會擔心影響到全台的選情？蘇貞昌強調，無論是哪一種農產品，在少的時候價格會上揚，多的時候價格會下跌，這是供需的一個原理，如果沒有農民這麼辛苦，我們沒有東西吃，因此要讓農民們能夠維持一個起碼的盈餘利潤；如果沒有辛苦的農民守護著大地，為我們生產糧食、生產這麼好的水果，怎麼有東西吃，所以不是為選舉計較，而是要真正體貼農民。

蘇貞昌說，當年他做屏東縣長時，就帶著屏東農民到台北賣芒果、洋蔥，也知道新北市民來自全台灣、故鄉農民的辛苦；只是要用心的領導人，例如余天主委就發起挺蕉農記者會，全體民進黨的議員就響應，這就是一個很有力、很具體的動作，如果他做新北市的領導人就會隨時這樣做，農民就點滴在心頭，重要得是看你平常有沒有做，是不是真的同理心、真的關心，這個比到選舉才來表演好多了。

關鍵字蘇貞昌余天李坤城香蕉
基隆這些景點迷人　劇組拍片首選飛車搶匪賊皮夾掉落現場　遭逮捕

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan