媒體社論疑法院變民進黨開的 司法院駁斥

（中央社記者王揚宇台北7日電）關於媒體社論指「蔡政府真要把法院變成民進黨開的」等內容，司法院今天澄清，媒體評論特定司法案，不應以法院是那個政黨開的做為論述基礎，以免誤導讀者，且對司法造成傷害。

司法院今天下午發布新聞稿，對於聯合報1日報導「司院排眾議通過修正案立委可遴選法官」、「司改國是會議並未決議要將終審法院法官改為特任官，日前司法院召開公聽會時，考試院也對終審法院法官改為特任官不支持」，以及5日社論「蔡政府真要把法院變成民進黨開的？」等內容做出回應。

司法院表示，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，這不但是憲法所明定，也是司法院及全體法官所信守的核心價值；在司法審判實踐的過程，法官們都能秉持超然公正、依法獨立審判，不受自身的政治偏好左右等原則。