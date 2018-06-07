媒體社論疑法院變民進黨開的 司法院駁斥

（中央社記者王揚宇台北7日電）關於媒體社論指「蔡政府真要把法院變成民進黨開的」等內容，司法院今天澄清，媒體評論特定司法案，不應以法院是那個政黨開的做為論述基礎，以免誤導讀者，且對司法造成傷害。
司法院今天下午發布新聞稿，對於聯合報1日報導「司院排眾議通過修正案立委可遴選法官」、「司改國是會議並未決議要將終審法院法官改為特任官，日前司法院召開公聽會時，考試院也對終審法院法官改為特任官不支持」，以及5日社論「蔡政府真要把法院變成民進黨開的？」等內容做出回應。
司法院表示，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，這不但是憲法所明定，也是司法院及全體法官所信守的核心價值；在司法審判實踐的過程，法官們都能秉持超然公正、依法獨立審判，不受自身的政治偏好左右等原則。
司法院認為，媒體評論特定司法事件，實在不應以「法院是那個政黨開的」作為論述基礎，以免誤導讀者，且對司法造成傷害。
司法院指出，選任終審法院法官的法官遴選委員會成員應專業、多元並具民主正當性，包括立法委員、法官、檢察官、律師、學者及公正人士等代表，這是司改國是會議總結會議所為決議，已凝聚各界共識。
司法院也說，從司改國是會議以來，一貫主張在金字塔型訴訟組織下，終審法院每位法官均掌理所有訴訟案件最終審判權，以及法律的解釋與適用，為終局的、全面的行使憲法上終審審判權力之人，參照憲法上類似地位之人員均為特任，故應為特任官。
司法院表示，依司改國是會議決議，金字塔型訴訟新制立法施行後，最慢應於5年內實施終審法院的人事改革。司法院預估金字塔型訴訟新制立法期程，以及新制施行的準備期間，於法官法及相關組織法的草案中明定與終審法院人事改革有關的修正條文，自民國114年7月1日施行。（編輯：張銘坤）1070607