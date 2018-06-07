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中央社

美駐處遭冒名詐騙僑胞 一天接300通查證電話

中央社2018/06/07 13:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北7日電）外交部今天表示，駐美館處接獲多名僑胞通報，有不法人士操中國口音，利用外館名義詐財，其中駐紐約辦事處曾一天接到300通電話，也有些個案有金錢損失，呼籲民眾小心。

外交部發言人李憲章在外交部例行新聞說明會表示，駐美國代表處以及駐紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、邁阿密、檀香山、芝加哥、西雅圖等辦事處都接到當地僑胞通報，有不法人士操中國口音，冒用外館名義，甚至盜用外館緊急連絡號碼打電話給僑胞，試圖索取個資、要求匯款、或領取相關文件等。

他說，這樣的情形從5月份開始密集出現，其中駐紐約辦事處曾經發生一天接到將近300通來自疑似遭到詐騙僑胞的電話。

李憲章說，經過資料盤整比對後，發現這是有組織性的詐騙手法；駐館已在相關網頁公告相關訊息，周知當地僑胞、外國人士。目前已有一些個案有錢財上的損失，呼籲當地僑民提高警覺，以防被騙。

他表示，駐美代表處、辦事處也已通報當地警政單位，並提供相關資訊，請他們協助制止詐騙活動。

媒體詢問這是否為純詐騙的行為，李憲章說，外交部不便推測也無法評論背後動機，但駐處已把相關資訊交給美國警政部門，美國聯邦調查局也知道相關狀況，後續交由美方警政、調查單位處理，盼美方盡快消弭這種詐騙行為。

此外，美國在台協會（AIT）內湖新館將於12日舉辦落成典禮，南華早報報導，為避免刺激中國，美國可能派出非政府官員但和白宮有密切關係的人來台參加典禮，例如美國總統川普（Donald Trump）長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）。對此，李憲章表示，「目前沒有這方面的資訊」。

他說，台灣非常歡迎美國政府派遣任何足以展現美方對台美關係、對新館落成重視的人士來台參加典禮。（編輯：林淑媛）1070607

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