搶救肝病友 肝基會祭偏鄉接送一條龍服務

肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，肝基會早期推動肝病篩檢服務，後來發現很多病友沒有病識感或不當一回事，即使知道自己有肝病，最後僅1/3會定期就醫追蹤，讓肝病防治效益受限。

肝病防治學術基金會自2006年開始與7-ELEVEn合作，早期以肝病篩檢為主，今年第二季開始推動「保肝全壘打2.0－全方位醫療到點服務」，今天舉行記者會，分享服務成果。

（中央社記者許秩維台北7日電）為提升民眾篩檢肝病和肝病友就醫的意願，肝基會和超商合作，在偏鄉地區推動全方位醫療到點服務，從篩檢、衛教、追蹤治療一條龍，更協助解決交通接送問題，為偏鄉建構肝病防治網絡。

楊培銘指出，肝病是從慢性肝炎演化到肝硬化再到肝癌，肝硬化或肝癌不只治癒較困難，且要花費數十萬到數百萬的高額費用，如果能在慢性肝炎階段就接受治療，就可提早控制病情或治癒，尤其現在C型肝炎有機會透過口服藥就能治癒，不只副作用少、療程短，且藥物價格也大幅降低。

根據肝基會資料顯示，雲嘉南地區是C型肝炎較盛行的地區。肝病防治學術基金會執行總監黃婉瓊表示，偏鄉地區因為交通不便，民眾篩檢和就醫意願都較低，因此在7-ELEVEn支持下，肝基會針對雲林、嘉義C型肝炎比率較高的鄉鎮推動醫療到點服務。

黃婉瓊提到，原本肝基會採取補貼車資的方式，但某次遇到雲林四湖的民眾反映，當地根本沒車能搭到醫院，也讓肝基會發現要設法解決交通問題，因此後來推動醫療到點服務，安排交通車接送到醫院，甚至由個案管理師親自開車到府接送。

肝基會也和合作醫院協調，由個管師先幫民眾掛號，而醫院會協助安排民眾在1小時內完成看診，之後由個案師幫民眾結帳，再安排民眾返家，希望透過高規格的一條龍服務，提高患者就醫意願。

肝病防治學術基金會個案管理師陳盈如也分享，住在雲林二崙鄉的廖爺爺，平常靠自行車代步，但光騎自行車到最近的衛生所就要40分鐘，而廖爺爺又不想麻煩家人接送，因此原本婉拒就醫的建議，後來她決定親自到府接送，現在廖爺爺已經開始接受C型肝炎全口服抗病毒藥物治療。

肝基會資料也顯示，全方位醫療到點服務自今年4月在雲林、嘉義推動，至今已有1087名肝病友參與，B肝患者約636人，由個管師推動患者定期追蹤，另外測得133位C肝基因型可評估治療者，有66人正進行治療評估，其中19人符合健保用藥資格，等於近1/4的C肝患者可完全治癒。

為了讓更多偏鄉的肝病患者能早期發現、早期治療，肝基會和7-ELEVEn也號召民眾響應「救救肝苦人」募款活動，只要到7-ELEVEn門市募款箱投下零錢或透過ibon就可進行千元以上捐款。（編輯：黃于）1070607