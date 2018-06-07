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生活

「山水圓夢」情牽兩岸藝術交流以畫會友

生活中心／綜合報導2018/06/07 14:35

兩岸都熟知的《富春山居圖》，曾經在七年前也就是2011年，在台北故宮曠世合璧！相較於當年兩岸熱絡的光景，在民進黨主政的現在，卻是畫圓人未圓，每下愈況的兩岸關係，讓海峽兩端的民眾無限唏噓。

不過，天下獨絕、風光綺麗的富春山水，絕不僅止於畫寶的合璧，這塊兩岸中國山水畫家心中的聖地，在杭州市台辦和富陽區人民政府的打造下，不僅成功創建「海峽兩岸交流基地」，延續《富春山居圖》合璧後的文化影響力，更在新落成的「富陽公望美術館」內，隆重開啟以「山水夢圓」為主題的「海峽兩岸交流基地創建五周年」暨「公望富春海峽兩岸文化交流系列活動」。活動會場上，有來自富陽姐妹市的南投市、以及新竹書畫家協會和團體，共同以畫會友，發掘和研討「公望富春」所延續下來的無形文化資產。

五年來，富陽以其所創建的「海峽兩岸交流基地」平臺，不斷推動兩岸基層交往朝向深度和廣度發展。身為富陽人的前國台辦副主任、前海協會副會長王在希受訪時表示，「儘管民進黨政府在各方面刻意阻撓兩岸的交流，但這次文化交流活動的成功舉辦，仍然可以看到兩岸這種底層、基層，以及年輕人參與的主題的交流，還是非常可貴的！」

隨後致詞的南投市市長宋懷琳則認為「不管歲月的磨難，時間的流逝，2011年《富春山居圖》的曠世合璧，給海峽兩岸的文化交流作出了重大突破，希望南投和富陽結下的情誼也能不受政治的干擾一直延續下去，不管是在經濟、文化和社區的交流上，希望與富陽攜手合作，共創美好。」這場「山水夢圓」的主題活動，不僅在藝術文化上對話、也有城市和民間的交流對話，更有難得一件《富春山居圖》的古今時空對話。


▲前國台辦副主任、前海協會副會長王在希致詞，認為兩岸一家親、文化要先行。（圖／公關照片）


▲南投市市長宋懷希望與富陽繼續攜手合作，共創美好。（圖／公關照片）

敢於自比為現代版《富春山居圖》的畫家，是已經成為富陽榮譽市民的新竹籍書畫大師羅永貴，活動開幕式的現場上，一幅長約15米、寬近1米的山水長卷驚艷面世、吸引眾人目光。30年前，因緣際會下購得富陽山水的攝影集，即對這裡的山水和風景留下深刻印象，爾後羅永貴首次登陸，即選擇了富陽，並對富春山水興起了濃厚的興趣。

在創作中嘗試將現代手法融入到傳統筆墨之中，羅永貴畫出他心中的富春山水，歷經三年的策劃和一年多的操刀，一幅現代版的《富春山居圖》終於躍然紙上。整幅畫既有傳統的筆墨、也有現代抽象的技法、虛實結合巧妙勾勒、中西技法完美融合，此作品更是這次活動的最大亮點。


▲台灣新竹籍知名畫家羅永貴，潛心多年創作現代版《富春山居圖》。（圖／公關照片）


▲現代版《富春山居圖》，既有傳統筆墨、也有現代抽象技法、虛實結合巧妙勾勒、中西技法完美融合。（圖／公關照片）


▲現場展示的畫作，吸引台灣小朋友的目光。（圖／公關照片）


▲「築夢富春」，透過藝術進行交流與對話。（圖／公關照片）

畫展現場，不乏台灣的青年小朋友對於中華書畫文化的駐足欣賞，除了羅永貴的「築夢富春」畫展外，還有舉辦「心香·飛夢—台灣著名書畫家傅狷夫作品展」，「海峽兩岸中國山水畫藝術對話」，「海峽兩岸青年書畫家富春江雅集」等活動，畫展為期一個月，將持續至6月底。

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