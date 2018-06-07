澎湖馬糞海膽採捕 縮短延後半個月

（中央社澎湖縣7日電）馬糞海膽近年產量日益枯竭，澎湖縣政府4月時才放流1萬5000餘粒的種苗，縣府近日正式公告，今年起7月1日至8月31日開放准予採捕殼徑8公分以上的馬糞海膽，較往年延後並縮短約半個月。

馬糞海膽是澎湖著名海鮮，殼內生殖腺是主要食用部分，無論生食或熱炒等，都非常好吃，是饕客的最愛。

澎湖縣政府農漁局鑒於馬糞海膽遭濫捕，導致產量日益枯竭，縣府種苗繁殖場也展開人工放流種苗，同時也將以往的6月16日至8月31日止開放採捕期間，縮短為自7月1日至8月31日，較往年延後也縮短約半個月。