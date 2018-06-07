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中央社

澎湖馬糞海膽採捕 縮短延後半個月

中央社2018/06/07 13:58
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣7日電）馬糞海膽近年產量日益枯竭，澎湖縣政府4月時才放流1萬5000餘粒的種苗，縣府近日正式公告，今年起7月1日至8月31日開放准予採捕殼徑8公分以上的馬糞海膽，較往年延後並縮短約半個月。

馬糞海膽是澎湖著名海鮮，殼內生殖腺是主要食用部分，無論生食或熱炒等，都非常好吃，是饕客的最愛。

澎湖縣政府農漁局鑒於馬糞海膽遭濫捕，導致產量日益枯竭，縣府種苗繁殖場也展開人工放流種苗，同時也將以往的6月16日至8月31日止開放採捕期間，縮短為自7月1日至8月31日，較往年延後也縮短約半個月。

農漁局表示，馬糞海膽採捕期，只限在開放的7、8月這2個月，其餘時段一律禁止採捕、處理、販賣或持有，違反者依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金，籲請民眾遵守；至於學術試驗、科學調查研究、教育目的等用途，須經縣府核准。

不過，澎湖環保案件查察小組在5月2日的禁採期間，於白沙鄉赤崁村查獲一起非法採捕馬糞海膽，已依違反漁業法送辦。有漁民擔心，今年馬糞海膽在尚未開放採捕前早已被偷採。

據農漁局資料，馬糞海膽學名叫白棘三列海膽，生長在淺坪礁岩區。馬糞海膽以大型海藻為主食，因大型海藻與珊瑚礁在海洋生態系中為競爭關係，大型海藻數量過多會造成珊瑚礁生態系的瓦解。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

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