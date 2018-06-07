中午工地拜拜老闆請啤酒　酒駕遭攔查狂灌水

61歲江姓工人因中午公司拜拜，天氣炎熱老闆請喝啤酒， 江男騎機車返途中被春社派出所員警發現臉紅紅攔下酒測，江男向警員討水喝企圖沖淡酒清濃度，一瓶再一瓶，警方告訴他喝水沒有辦法降低酒測值，他才接受酒測；最後雖然未達公共危險罪程度，但亦達0.18mg/l，被警方開單扣車。

臺中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員林其鋒日前擔服守望勤務時，於南屯區忠勇路上發現一部重機車江姓騎士(61歲)臉色通紅，便將他攔下盤查，員警詢問他是否喝酒，江男及乘客也大方承認有喝，因工地中午有拜拜，老闆請他們喝酒消暑，江男喝了半杯啤酒，不料當員警表示須進行酒測且告知相關權利時，他開始皺眉緊張，頻向員警說「水耶賽勾來一罐謀?(台語)」(意同可否再給我一瓶水)，企圖藉飲水來沖淡酒精濃度的觀念，讓員警啼笑皆非。