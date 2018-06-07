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中午工地拜拜老闆請啤酒　酒駕遭攔查狂灌水

記者鄧力軍／台中報導2018/06/07 14:53
▲江姓建築工人酒駕遭警攔查，礦泉水一瓶接一瓶猛灌，最後以0.18mg/l低空過關，未觸公共危險罪，但被開單扣車 （圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.07)
▲江姓建築工人酒駕遭警攔查，礦泉水一瓶接一瓶猛灌，最後以0.18mg/l低空過關，未觸公共危險罪，但被開單扣車 （圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.07)

61歲江姓工人因中午公司拜拜，天氣炎熱老闆請喝啤酒， 江男騎機車返途中被春社派出所員警發現臉紅紅攔下酒測，江男向警員討水喝企圖沖淡酒清濃度，一瓶再一瓶，警方告訴他喝水沒有辦法降低酒測值，他才接受酒測；最後雖然未達公共危險罪程度，但亦達0.18mg/l，被警方開單扣車。

臺中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員林其鋒日前擔服守望勤務時，於南屯區忠勇路上發現一部重機車江姓騎士(61歲)臉色通紅，便將他攔下盤查，員警詢問他是否喝酒，江男及乘客也大方承認有喝，因工地中午有拜拜，老闆請他們喝酒消暑，江男喝了半杯啤酒，不料當員警表示須進行酒測且告知相關權利時，他開始皺眉緊張，頻向員警說「水耶賽勾來一罐謀?(台語)」(意同可否再給我一瓶水)，企圖藉飲水來沖淡酒精濃度的觀念，讓員警啼笑皆非。

江男緊張的一直向員警討水喝，還要友人幫他買水，甚至在員警轉身取酒測器時，又拿起另一瓶水狂灌，以為多喝水可以降低酒精濃度，員警忙向江男解釋水是提供漱口用，清除口中酒精成分，酒測及測呼氣值，一直喝水與降低酒測值無明顯關係，因水只是進到胃裡，因酒測值是利用呼氣檢測酒精濃度，江男聽完後才打消灌水的念頭。最後，江男被測得酒測值達0.18mg/L，依規定扣車並製單告發。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字酒駕公共危險第四分局春社派出所
飛車搶匪賊皮夾掉落現場　遭逮捕小粉絲送畫像　林右昌樂開懷

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