肌萎症林依依獲總統教育獎　送畫像讓林右昌樂開懷

基隆市中正國小六年級學生林依依罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮」，但她克服行動不便障礙，熱愛畫畫、閱讀，還擔任學校資源班志工，樂觀進取的態度獲得今(2018)年總統教育獎。今（7）天接受市長林右昌表揚，還送上親手畫的市長畫像，她說，「我是市長的粉絲啦！」讓林右昌樂開懷。

今年全國有18名學生獲得總統教育獎殊榮，林依依就是其中之一，她出生3個月後確診罹患脊髓性肌肉萎縮，從小進出醫院接受5次手術，不僅背上裝著支架，也因為脊髓萎縮，體重只有15公斤，但她不怨天尤人，以樂觀的勇氣與奮戰不懈的精神、跨越逆境，還勇於幫助身旁的孩子，獲得評審委員一致的嘉許與肯定，7月6日將在總統府大禮堂接受表揚。