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肌萎症林依依獲總統教育獎　送畫像讓林右昌樂開懷

記者蔡琇惠／基隆報導2018/06/07 14:54
▲榮獲總統教育獎的林依依今（7）天接受基隆市長林右昌表揚，她送上親手畫的市長畫像，讓林右昌樂開懷。（圖／基隆市政府提供）
▲榮獲總統教育獎的林依依今（7）天接受基隆市長林右昌表揚，她送上親手畫的市長畫像，讓林右昌樂開懷。（圖／基隆市政府提供）

基隆市中正國小六年級學生林依依罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮」，但她克服行動不便障礙，熱愛畫畫、閱讀，還擔任學校資源班志工，樂觀進取的態度獲得今(2018)年總統教育獎。今（7）天接受市長林右昌表揚，還送上親手畫的市長畫像，她說，「我是市長的粉絲啦！」讓林右昌樂開懷。

今年全國有18名學生獲得總統教育獎殊榮，林依依就是其中之一，她出生3個月後確診罹患脊髓性肌肉萎縮，從小進出醫院接受5次手術，不僅背上裝著支架，也因為脊髓萎縮，體重只有15公斤，但她不怨天尤人，以樂觀的勇氣與奮戰不懈的精神、跨越逆境，還勇於幫助身旁的孩子，獲得評審委員一致的嘉許與肯定，7月6日將在總統府大禮堂接受表揚。

林依依今天在母親及師長陪同下到市府，親手把花了兩小時繪製市長畫像送給林右昌，這份「禮物」讓林右昌很感動，回贈水彩顏料給喜愛畫畫的林依依，並以著名英國物理學家史蒂芬•霍金(Stephen Hawking)，期勉她朝向自己夢想前進，林依依則透露，未來夢想是當位美食部落客。

教育處指出，罹患脊髓性肌肉萎縮的林依依雖然從小只能在輪椅上活動，但這樣的不便並沒有縮減她想要認識世界的渴望。喜歡閱讀與善用科技學習的她，更愛分享與陪讀，常帶著較低年級的孩子閱讀，感受世界美好與良善。她擔任學校資源班的小橘子志工，利用下課時間陪小朋友聊天、玩桌遊、甚至複習功課，是同儕間的好榜樣。

關鍵字林右昌林依依總統教育獎脊髓性肌肉萎縮
工地拜拜喝啤酒　酒駕遭攔查狂灌水社頭鄉率先使用稻草腐化菌代替焚燒

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