菲律賓治安差投資人卻步 杜特蒂將採極端措施

他警告，戒嚴與「全國緊急狀態」沒有什麼分別，犯罪分子最好安分一點，「我警告犯罪分子，不論是在政府部門或是民間，未來幾天，我會做極端的改變。」

為此，杜特蒂說：「我會把緊急權力運用到極致，以恢復社會秩序。」

菲律賓英文大報「菲律賓星報」（PhilippineStar）今天引述杜特蒂（Rodrigo Duterte）的話報導，許多外國人因擔心被綁架或殺害，不敢來菲投資。

（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓媒體報導，治安惡化導致投資人不敢來菲，菲律賓總統杜特蒂正考慮採取極端措施，包括動用緊急權力，以對付犯罪分子。

杜特蒂是在結束3天訪韓行程返回馬尼拉後，作了這項表示。他在韓國會見當地的商界人士，聽取他們對於來菲投資的意見。

根據南韓外交通商部資料，截至2015年，約有8萬9000至10萬名韓國人在菲律賓生活。

2016年10月，一名池姓韓商在馬尼拉以北約85公里的安格利斯市（Angeles），被包括現職警察在內的8名男子闖入家中押走。歹徒將他勒斃後，竟然還向家人索討贖金。

今年2月，一名李姓韓商在菲國中部的大宿霧地區被人槍殺；5月，一名金姓韓籍遊客在大馬尼拉地區被人槍殺，棄屍郊野。

南韓駐菲大使館統計，在菲律賓前總統艾奎諾三世時代，平均每年有10名韓國人在菲遇害。

杜特蒂重申，他已進入垂暮之年，要用人生最後旅程來服務人民，改造社會。

菲律賓南部目前已因恐怖威脅處於戒嚴狀態，外界擔心杜特蒂將以治安為由，宣布全國緊急狀態，以動用緊急權力。

對此，馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）今天回應，政府將加強反罪行動，但應不至於宣布全國緊急狀態，杜特蒂可能只是用了誇大的語言。

羅奎補充，杜特蒂最近可能在報紙上讀到許多犯罪事件而感到憤怒，包括一名懷孕的副檢察官被搶匪刺死。

菲國最近物價上漲加上各學校開學需繳學費，犯罪事件頻傳。大馬尼拉奎松市多家餐廳傳出被歹徒行搶，客人也不能倖免；一名謝姓台商日前也被歹徒闖入家中洗劫。（編輯：陳俊碩）1070607