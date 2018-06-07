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中央社

世足賽球迷證官網台灣遭加註中國 外交部促更正

中央社2018/06/07 14:08
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北7日電）世界盃足球賽14日將於俄羅斯登場。外交部今天表示，申請球迷證的俄羅斯官方網頁上將台灣列為Taiwan（China），駐處持續與俄方交涉，希望俄方更正。

世足賽將於14日到7月15日在俄羅斯11個城市舉行，包括首都莫斯科。外交部亞西及非洲司副司長羅靜如今天在外交部例行新聞說明會表示，目前已有超過1500名台灣民眾申辦世足賽球迷證。

羅靜如說，計畫到俄羅斯觀賽的球迷可持有效護照與球迷證（Fan ID）於6月4日至7月25日期間多次出入境俄羅斯，不需另外辦理俄國簽證。但她提醒，球迷證上的資料必須與護照個資相符。

另外，羅靜如說，舉行球賽的城市中，由於加里寧格勒（Kaliningrad）位於歐陸地區，搭乘火車往返將過境白俄羅斯。持球迷證者可免過境簽證，以陸路方式過境白俄羅斯，但不能入境白俄羅斯。

她也提醒，俄羅斯官方宣布自5月25日至7月25日期間入境的所有外籍人士，需在抵達俄羅斯主辦球賽的城市後，須於3日內至移民局辦理登記「抵俄報告通知書」。

為協助處理緊急狀況，羅靜如說，駐俄羅斯代表處除了原有急難救助專線外，新增世足賽緊急聯絡專線+7（925）611-4382。

此外，外交部先前表示，今年3月初主動發現球迷身分證申請系統上對台灣的不當稱謂，立即指示駐俄羅斯代表處洽請俄方更正。

對此，羅靜如今天說，持續與俄羅斯溝通中。先前俄方表示，若要修改網站內容，有技術上的困難，系統需要重設，距離世足賽越來越近，也擔心會有系統上的問題，另外，若重設系統，已發出的球迷證也可能需要重發。

不過，羅靜如說，駐處還是持續交涉，希望俄羅斯能夠更正。（編輯：李淑華）1070607

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