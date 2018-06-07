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中央社

印度產婦分娩死亡數減少 醫療水準仍有待提升

中央社2018/06/07 14:13
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里7日專電）根據官方最新統計，印度產婦分娩死亡人數逐漸減少，2011到2013年每10萬名產婦分娩有167名產婦死亡，2014到2016年已減至130名產婦死亡，不過這項醫療水準仍有待提升。

「印度時報」（Times of India）今天引述印度內政部戶籍總署署長暨人口普查站站長辦公室的資料，顯示印度的安全分娩醫療水準已有所改善。

世界衛生組織（WHO）5月底曾公布數據顯示，印度2015年每10萬名產婦分娩有174名產婦死亡，與2010年每10萬名產婦分娩有215名產婦死亡相較，已經減少。

報導指出，印度的產婦分娩死亡人數仍比中國、斯里蘭卡和馬爾地夫多，這顯示印度的安全分娩和產婦護理等醫療水準仍有待提升。

官方報告分析，克勒拉省的產婦分娩死亡人數較少，主要因為擁有健全的公共衛生體系及較高的教育水準及意識。

產婦分娩死亡人數和新生兒死亡人數被視為是一個國家的主要健康指標，也反映這個國家的女性醫療保健狀況。印度政府多年來致力於改善這些問題，且從1990年以來，產婦分娩死亡人數已逐漸減少。

根據統計，印度和奈及利亞的產婦分娩死亡人數，占全球產婦分娩死亡人數的1/3。（編輯：陳俊碩）1070607

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