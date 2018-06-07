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影／車內熟睡遭拍窗誤認搶劫　父開槍擊斃親生子

國際中心／綜合報導2018/06/07 14:31
▲南非發生人倫悲劇，一名父親在車內睡著，兒子拍車窗想叫醒爸爸，卻被誤認為歹徒搶劫，直接開槍擊斃兒子。（圖／翻攝自推特）
▲南非發生人倫悲劇，一名父親在車內睡著，兒子拍車窗想叫醒爸爸，卻被誤認為歹徒搶劫，直接開槍擊斃兒子。（圖／翻攝自推特）

南非 Gauteng （豪登）省日前發生一起人倫悲劇， 50 歲的父親開車到學校準備接 16 歲的兒子 Luyanda Themba Tshabalala （瑟姆巴）下課，因工作太過勞累在車上睡著，瑟姆巴不斷敲打車窗要將爸爸叫醒，沒想到遭父親誤認歹徒搶劫，直接對瑟姆巴開槍，當回神發現打中的是自己的兒子，嚇得趕緊將瑟姆巴抱上車火速趕往醫院，最終瑟姆巴仍宣告不治。

綜合外媒報導指出，瑟姆巴的母親提到，兒子當天上課上到晚上 8 點，由於擔心兒子安危，請丈夫前去接孩子下課，丈夫在等待兒子下課時不小心在車裡睡著，兒子打了 3 通電話給爸爸都沒有接通。

瑟姆巴見爸爸在車裡睡著還上了鎖，於是用力搖晃車門並拍打車窗，試圖叫醒熟睡的爸爸，沒想到爸爸竟以為是歹徒搶劫，直接對著瑟姆巴開了一槍，瑟姆巴當場倒地。

開槍後，爸爸才意識到自己闖了大禍，趕緊將瑟姆巴抱上車，並火速趕往醫院，不過，瑟姆巴在到院前就已經死亡，他的母親無奈地表示，因為這個地方的治安不好，丈夫可能因此誤將兒子認作是搶匪，「他是一名深愛孩子的好父親，瑟姆巴則是一個相當熱愛學習的孩子，家裡充滿著他的獎盃。」

警方事後將瑟姆巴的父親逮捕，而瑟姆巴就讀的中學則對校內師生提供心理輔導。

▲南非日前發生一起人倫悲劇，一名父親以為遭到歹徒搶劫，誤殺了親生兒子。（影片翻攝自YouTube）

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