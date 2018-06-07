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漁網麻繩變身環保袋　學童DIY創意減塑

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/07 15:23
▲新北市立圖書館石門分館教導陪讀學童利用麻繩變成獨一無二的環保提袋。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.05）
▲新北市立圖書館石門分館教導陪讀學童利用麻繩變成獨一無二的環保提袋。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.05）

「補破網」的麻繩，巧手變成創意環保提袋！新北市立圖書館石門分館館員與陪讀天使，選在6月8日世界海洋日前夕，教導陪讀學童利用家裡修補漁網的麻繩，改編成手提袋、取代塑膠袋，用創意減塑的方式，為海洋環境盡一份心力。

響應世界海洋日及推動海洋教育，石門分館因應當地漁村生活文化，特別教導陪讀學童利用家中修補漁網的麻繩，改造成獨特又環保的手提袋，一方面讓陪讀學童認識這個全球性的節日，學習愛護海洋，同時透過自己DIY動手做環保提袋，體驗昔日魚網編織的技術，更從生活中落實減塑。
 
陪讀學童都是第一次接觸魚網編織，先將長長的麻繩裁切出適當的長度，然後小心翼翼的編織成牢固又環保的提袋，看到長長的麻繩，變成獨一無二的環保提袋，小朋友都開心萬分，不但可以拿來裝飲料、水壺、便當，還可以愛護海洋。

石門分館主任蕭千惠表示，近年來海洋汙染越來越嚴重，根據統計，每年有高達1200萬噸的塑膠流進海洋，也不斷發現擱淺的海洋動物腹中充滿塑膠垃圾。每年6月8日為聯合國指定的世界海洋日（World Oceans day），圖書館規畫魚網DIY環保提袋的活動，教導學童認識「世界海洋日」，希望用它來取代購物袋，也希望因此可以影響家裡的長輩，外出購物時，都可以用這個魚網編織袋來代替，減少使用塑膠袋。

關鍵字麻繩環保袋世界海洋日圖書館
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