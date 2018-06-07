漁網麻繩變身環保袋　學童DIY創意減塑

「補破網」的麻繩，巧手變成創意環保提袋！新北市立圖書館石門分館館員與陪讀天使，選在6月8日世界海洋日前夕，教導陪讀學童利用家裡修補漁網的麻繩，改編成手提袋、取代塑膠袋，用創意減塑的方式，為海洋環境盡一份心力。

響應世界海洋日及推動海洋教育，石門分館因應當地漁村生活文化，特別教導陪讀學童利用家中修補漁網的麻繩，改造成獨特又環保的手提袋，一方面讓陪讀學童認識這個全球性的節日，學習愛護海洋，同時透過自己DIY動手做環保提袋，體驗昔日魚網編織的技術，更從生活中落實減塑。



陪讀學童都是第一次接觸魚網編織，先將長長的麻繩裁切出適當的長度，然後小心翼翼的編織成牢固又環保的提袋，看到長長的麻繩，變成獨一無二的環保提袋，小朋友都開心萬分，不但可以拿來裝飲料、水壺、便當，還可以愛護海洋。