A7污水處理遭批攬功　蘇貞昌：應該檢討的是領導人自己

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（7）日出席民進黨新北市黨部挺蕉農的記者會，力挺蕉農；A7合宜宅的污水處理遭批攬功勞，蘇貞昌痛批，事情擺在那裏不處理，人家處理完了還要來酸、計較，這就是為什麼今天新北會被人家比下去的地方。

蘇貞昌表示，大家很清楚的看到，A7合宜住宅已經2年了，這2年當中，如果新北市長朱立倫及時任副市長的侯友宜多用點心、多努力，那新北市議會議長蔣根煌就不會要拜託他；此外，當他就很快把A7合宜住宅的污水問題處理，也不要等到他處理完了，才來說當中寫了多少封公文。

蘇貞昌強調，如果只叫個科員，寫公文上上下下、作文比賽，把事情擺在那裏2年，應該檢討的是領導人自己，檢討的是態度；態度決定速度，魄力決定效率，把事情擺在那裏不處理，人家處理完了還要來酸，還要在那裏計較，這就是為什麼今天新北會被人家比下去的地方。