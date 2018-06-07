A7污水處理遭批攬功　蘇貞昌：應該檢討的是領導人自己

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（7）日出席民進黨新北市黨部挺蕉農的記者會，力挺蕉農；A7合宜宅的污水處理遭批攬功勞，蘇貞昌痛批，事情擺在那裏不處理，人家處理完了還要來酸、計較，這就是為什麼今天新北會被人家比下去的地方。
蘇貞昌表示，大家很清楚的看到，A7合宜住宅已經2年了，這2年當中，如果新北市長朱立倫及時任副市長的侯友宜多用點心、多努力，那新北市議會議長蔣根煌就不會要拜託他；此外，當他就很快把A7合宜住宅的污水問題處理，也不要等到他處理完了，才來說當中寫了多少封公文。
蘇貞昌強調，如果只叫個科員，寫公文上上下下、作文比賽，把事情擺在那裏2年，應該檢討的是領導人自己，檢討的是態度；態度決定速度，魄力決定效率，把事情擺在那裏不處理，人家處理完了還要來酸，還要在那裏計較，這就是為什麼今天新北會被人家比下去的地方。
國民黨新北市長參選人侯友宜今天去三芝騎腳踏車，聽說沿路蠻多你（蘇貞昌）的政績？蘇貞昌回應，新北市到處都有我的政績，感謝當年的團隊努力，譬如今天他們去的地方，就會看見當年他興建的後厝漁港或舉辦的三芝筊白筍、美人腿節；此外，侯友宜辦活動附近的白沙灣，就是當年他舉辦國際風箏節的地方，甚至於沿途經過的農會舊倉庫，把它改建成為文化特色產品的經銷中心。
蘇貞昌認為，只要用心，應該是為新北市，到處都要建設好地方，都要讓新北市民有很多的好去處，同時也讓整個北台灣1000萬人，隨時都可以看到新北的漂亮，也帶動新北的發展；只是很可惜，這些年來侯友宜、朱立倫沒有用心在這些地方，讓新北不但沒有這一方面的發展，我們也更期待，不要在別人的政績上批評別人。