MLCC包袱變金雞母 達方股價創10年新高

（中央社記者韓婷婷台北7日電）達方電子原本沈重的包袱MLCC被動元件部門，在虧損10年後，今年大翻身變成金雞母，帶動達方營收及獲利成長，受惠被動元件熱潮，達方股價今天再度攀高，創下近10年新高。
達方今天股價開高後震盪，一度翻落平盤下，盤中最高衝上75.6元，收盤72.1元，漲幅1.41%。創下2008年6月以來約10年新高價。
達方日前蘇州廠火警虛驚一場，由於僅頂樓廠務洗滌塔局部區域火災，未涉及生產區域，同時發生火警的廠區為鍵盤廠房，不影響積層陶瓷電容(MLCC)廠區全天候稼動生產的進度。
達方一虧就是10年的MLCC被動元件事業部，隨著市況轉佳，自2017年第3季起開始獲利，第4季利差擴大，今年第1季EPS也繳出0.5元成績。隨著產品價格快速調升，營收占比進一步拉升到15%左右。
達方表示，目前市況看來持續轉佳，價格調漲的力道越加大，第2季可望持續調升，將帶動整體營運持續正向發展。原本封存的舊有機器陸續重新啟動，惟受制於耗材及備品準備期較長，預計產能將以逐步增加的模式擴增。
達方2018年5月份本業合併營收為新台幣17.60億元，月增7.97%，較去年同期增加17.96%。累計2018年1-5月自結合併營收為73.91億元，較去年同期增加11.10%。
達方成立於1997年，致力於電子關鍵零組件研發與製造，跨足周邊產品、整合元件暨材料及綠能三大產品領域。周邊產品包括筆記型、桌上型電腦鍵盤、可攜式鍵盤、滑鼠、遙控器、耳機、車用、平板電腦及手機周邊配件等。
整合元件暨材料則涵蓋MLCC、線圈式電感等。
綠能產品包括行動電源、電池模組、太陽能逆變器(PV Inverter)、微型太陽能逆變器(Micro Inverter)、電動助力自行車(e-Bike)等。（編輯：楊玫寧）1070607