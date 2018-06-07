MLCC包袱變金雞母 達方股價創10年新高

（中央社記者韓婷婷台北7日電）達方電子原本沈重的包袱MLCC被動元件部門，在虧損10年後，今年大翻身變成金雞母，帶動達方營收及獲利成長，受惠被動元件熱潮，達方股價今天再度攀高，創下近10年新高。

達方今天股價開高後震盪，一度翻落平盤下，盤中最高衝上75.6元，收盤72.1元，漲幅1.41%。創下2008年6月以來約10年新高價。

達方日前蘇州廠火警虛驚一場，由於僅頂樓廠務洗滌塔局部區域火災，未涉及生產區域，同時發生火警的廠區為鍵盤廠房，不影響積層陶瓷電容(MLCC)廠區全天候稼動生產的進度。