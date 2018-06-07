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社頭鄉率先使用稻草腐化菌　代替焚燒三年

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/07 14:55
▲社頭鄉公所發放稻草腐化菌代替焚燒，鄉長劉錦昌(後方)在旁協助。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）
▲社頭鄉公所發放稻草腐化菌代替焚燒，鄉長劉錦昌(後方)在旁協助。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

為協助稻農解決收穫後稻草處理問題，社頭鄉率先在縣內使用稻草腐化菌代替焚燒方式，農友於水稻收穫時將稻草截短，灑上分解腐化菌有機肥即可加速稻草分解，既可釋放養分又避免燃燒稻草造成空氣污染，實施三年來屢受好評。
▲社頭鄉公所發放稻草腐化菌代替焚燒，鄉長劉錦昌(左)在旁協助。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

6月正值一期水稻收割期，行經在路旁田間，隨處舉目便可望見滿滿的金黃稻穗，7日上午，社頭鄉稻農數百人聚集在社頭果菜公司排隊領取稻草腐化菌，為著稻米收割後，即刻施作，以便能順利在7月份種植二期稻作。


▲6月正值一期水稻收割期。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

彰化為農作大縣，經常可看到在稻穀收割後燃燒稻草，彰化縣1,596公頃，佔66%，濃煙四起，既不利農田土壤，更可能依空氣污染防制法處5,000元以上，10萬元以下罰鍰。


▲社頭鄉公所發放稻草腐化菌代替焚燒。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

社頭鄉有近600公頃稻田，鄉長劉錦昌指出，三年來使用稻草腐化菌的成效，讓稻榖長得更健康。尤其燃燒稻禾會產生大量濃煙與PM2.5微粒，破壞空氣品質，影響來往行車安全，更傷害周邊居民與自己的健康，百害無一利。
▲社頭鄉公所發放稻草腐化菌代替焚燒。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

曾任台中區農改場副場長的高德錚博士指出，使用稻草分解菌增加地力，使用稻草腐化菌可以加速稻草腐化，釋放養分增加有機質，只要收穫時附掛切刈機將稻梗切碎平鋪田間，灑上肥料保持濕潤，約3天稻梗即會變黑腐化，就能接續下期作的翻耕整地。
▲前台中區農改場副場長的高德錚博士說，使用稻草腐化菌代替焚燒，空氣好顧健康省煩惱。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

現場有劉姓及張姓農友紛紛指出，種植的水稻田，早年依照傳統用燒稻草的方式，還能讓稻田增加營養素，如今用腐化菌，雖然便利，仍舊無法讓福壽螺減少外，依舊得要另行添購台肥1號、台肥5號及台肥43號來增加稻田肥沃度及減輕病蟲害，這是比較讓人擔憂的事。
▲社頭鄉公所發放稻草腐化菌代替焚燒。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

對此高德錚表示，使用稻草腐化菌，應不須再添購任何有機肥料，因為腐化菌會減低二化螟或紋枯病等稻作病蟲害的產生，請農友放心。

關鍵字稻草腐化菌收割社頭鄉健康
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