小昆凌生了！露E奶哺乳　眼神滿是母愛

21歲台巴混血女模Kimberlly（陳怡伶）擁有混血臉蛋、姣好身材外號「小昆凌」，5月突宣布懷孕消息，當時已有孕9個月，3日她生下寶貝兒子，也大方在臉書放上哺乳影片，與粉絲一同分享喜悅。

Kimberlly在3日晚間，放上手抱兒子小天宇照片，她經歷辛苦的35個小時，終於順利將兒子產下，母子均安，小天宇重達3720克，身長51公分，坐月子期間Kimberlly都是親餵母乳，還放上餵母乳的影片，眼神中散發對兒子的關愛。



▲Kimberlly放上親餵母乳影片。（圖／翻攝Kimberlly陳怡伶臉書, 2018.06.07）

事實上，Kimberlly因為工作並不想公開自己懷孕的事，每日躲躲藏藏直到肚子越來越大，上個月她才在臉書坦承自己已懷孕9個月，有網友曾開玩笑留言：「可能連她自己也不知道小孩爸爸是誰」，讓Kimberlly親自回覆，請網友要有禮貌一點。近日露出的懷孕寫真，才有老公的身影，也讓粉絲見證幸福的一家三口。



▲Kimberlly歷經35個小時生下兒子。（圖／翻攝Kimberlly陳怡伶臉書, 2018.06.07）