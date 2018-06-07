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歐股盤前─美股收高、歐洲QE傳年底退場 指數期貨漲

鉅亨網2018/06/07 14:30
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昨 (7) 日美股收高，且歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Peter Praet 表示，ECB 將在下週的會議中，討論是否縮減購債；今 (7) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.02%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.22%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.02%。

Peter Praet 日前指出，通膨正朝 ECB 的目標攀升，在下週的會議中，ECB 將評估是否縮減購債；這番帶有削減刺激措施意味的言論，使歐元兌美元應聲走揚，一度觸及 2 週高點。

在通膨回升的情況下，市場對擴大資產購買的預期，開始消退；且轉而認為，ECB 會在年底結束 QE(量化寬鬆) 資產購買項目。

美股週三收漲，標普 500 指數收漲 0.9%，至 2772.35 點；道瓊工業指數收漲 1.4%，至 25146.39 點；那斯達克指數收漲 0.7%，至 7689.24 點，連續 3 天創新高。

經濟數據方面，週四上午，將公布歐元區首季國內生產毛額 (GDP)。

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