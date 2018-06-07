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中央社

台股上漲續守11200點關卡 國巨又登高

中央社2018/06/07 14:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天指數開高震盪，盤中國巨漲停1235元，再登新天價，指數尾盤拉高漲近50點，終場收在11251.75點，接近前波高點，分析師看好台股往上趨勢不變。

貿易戰隱憂當前，華爾街股市沒在怕，在金融類股領漲之下，道瓊工業指數收盤勁揚，那斯達克指數更連續3個交易日創新高。

不過，台股接近今年1月前波高點1萬1270點，指數開高震盪，尾盤拉高，續守11200點大關之上。

台股加權股價指數今天終場上漲49.92點，收在11251.75點，漲幅0.45%，成交值新台幣1876.85億元。

蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電維持平盤，收230元；大立光上漲20元，收4645元，漲幅0.43%；鴻海上漲2.1元，收91.2元，上漲2.36%。

被動元件族群股價強勢，國巨今天盤中飆上漲停1235元，再創新天價，終場收在1230元，漲幅9.33%。

華新科股價今天大漲，收415.5元，上漲25元，漲幅6.4%；奇力新上漲1.5元，收175元，漲幅0.86%；大毅登上漲停板130.5元；禾伸堂上漲7.31%，終場收235元。

特斯拉股價大漲，激勵相關概念股，貿聯-KY今天開盤跳空大漲，攻上漲停250元鎖住，原相漲停123.5元，和大上漲逾6%，收156元。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天高檔盤整，但強勁利空如義大利政局疑慮、中美貿易戰危機都已消除，仍看好台股往上趨勢不變，基本面情勢不錯，但仍要提防中美貿易意外利空出現，

展望台股後市，黃國偉認為，短期一週內，預估指數會在11000點和11300點區間震盪，下半年進入電子股旺季，有望一路震盪盤整，年底指數上看11750點，不排除攻高至12000點，但受到美國聯準會(Fed)縮表、9月歐洲央行量化寬鬆(QE)要退場，資金面恐緊縮，預估下半年會一路震盪盤整走高。（編輯：林沂鋒）1070607

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