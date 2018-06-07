扶輪社捐高性能探測儀 盼提高人命救援

消防署表示，國際扶輪社所捐贈2部雷達人命探測儀，是由日本Life Sensor公司生產，是最高階、新型號儀器，更是日本國際協力機構（JICA）、國際緊急援助隊（JDR）、東京消防廳等搜救單位的第一線執勤裝備。

雷達人命探測儀可藉由發射及接收電磁波，偵測受困者的「移動」或「呼吸」，並顯示與探測主機間距離，可有效協助搜尋定位受困者所在處所，能提升搜救效率及受困者存活率，日本原廠技師將在11日來台實施教育訓練，指導消防署特種搜救隊相關使用要領。

消防署表示，早期探測儀比較大型，需要兩個人才可搬動，新進的儀器較輕便，若發生地震，搜救時間很重要，未來可透過新探測儀就可縮短搜救時間。

消防署說，花蓮震災造成建築物倒塌和當地嚴重災情，國際扶輪社3482地區感念國內救災器材需求，總監劉思楨發起救災募資捐助計畫，邀請日本、泰國、新加玻及3482地區內各扶輪社社友慷慨解囊，採購2部日本高性能雷達人命探測儀捐贈給消防署。（編輯：方沛清）1070607