年薪250萬還掰！吳音寧「14萬」價值觀　他這樣解讀

針對吳音寧「月薪 14 萬」的言論，國民黨議員戴錫欽在 5 日質詢時指出，吳音寧月薪 14 萬、每月加給 2 萬，再加上 4.4 個月的年終，一年總共是 248 萬元，與年薪 250 萬僅有 2 萬元之差，且未包含其他費用。讓吳音寧先是一陣沉默，接著點頭承認數字無誤，狠遭打臉。

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後爆出購買殘菜、送洋酒等風波，爭議不斷，其中最令外界詬病的是年薪 250 萬卻看不懂財務報表，遭諷是領年薪 250 萬的「高薪實習生」。對此，吳音寧日前上節目澄清，表示自己月薪 14 萬、不清楚年薪 250 萬是從哪算出來，一番說法不但遭議員打臉，輔大助理教授周偉航也在臉書發表看法。

吳音寧遭打臉後，輔大助理教授周偉航在臉書專頁「特急件小周的人渣文本」，以「人品好」為題發表看法，表示在他看來，吳音寧在行政表現上是有點兩光，但這與人品無關，而是能力不足的問題。真正令他在人品前感到疑慮的，是吳音寧年收 250 萬的事。

周偉航說，一般人若被要求說明收入時，通常會將月薪、額外收入及一年獎金多少都說出來，也會提到運氣差時收入狀況，但若因工作性質導致月薪低、額外收入高的，在有必要詳實報告的狀況下，就會先提月薪佔比重不高，業外大概的狀況是怎樣。以此觀點出發，讓周偉航無法理解吳音寧為何要講 14 萬「她覺得講這個數字，能替她爭到什麼？」

周偉航接著說，也許吳音寧「她只是想拼一口氣，也許她真心認為薪水和獎金、特支等費用不同，但這是她的價值觀，看在客觀第三者的角度，就會覺得這沒必要爭，甚至是不誠實。」最後並說，某些人想把吳音寧塑造成聖女貞德「但有空的話可以提醒她一下，她的道德價值沒有她想的那麼客觀。」