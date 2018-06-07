看護移工休息日休24小時 工會將向勞部爭取

（中央社記者余曉涵台北7日電）因應國際家務工日即將到來，身為台灣第二個移工工會桃園市家庭看護工職業工會預計10日到勞動部陳情，希望可以讓外籍看護工週休一日，且休息日為整整24小時。
2011年，國際勞工組織（ILO）於日內瓦通過189號公約，即「家務勞動者公約」，承認「家務工是工人」，應享有與其他工人平等的勞工權利。此公約為家內勞動者勞動條件設立國際準則，其中規定家內勞動者有每天的休息時間，以及每星期至少連續24小時的休息日。
不過，桃園市家庭看護工職業工會說，根據勞動部的調查，在台灣的外籍家庭看護工、家庭幫傭，有6成以上根本未曾放假。
家庭看護工職業工會理事黃姿華受訪表示，實務上許多雇主都認為外籍看護工不能夠外宿，但就縮短了外籍看護工的休息時間，如果雇主真的要求看護工必須留在家裡，那就應該要給付加班費。
黃姿華說，因此10日工會將會到勞動部陳情，要求外籍看護工週休一日，不得強制加班；休息日為24小時，不得強制留宿雇主家；政府補助雇主聘僱替代人力。
黃姿華表示，由於工會多數會員都處於沒有放假的狀態，為了參與訴求表達，她們將自己的衣服剪成布塊，寫上心聲並簽名，郵寄給工會縫成一條「請願百衲被」，象徵身體雖被禁錮無法現身，仍渴望表達「依法放假」的心聲，目前已募集近千張布塊。（編輯：陳清芳）1070607