看護移工休息日休24小時 工會將向勞部爭取

（中央社記者余曉涵台北7日電）因應國際家務工日即將到來，身為台灣第二個移工工會桃園市家庭看護工職業工會預計10日到勞動部陳情，希望可以讓外籍看護工週休一日，且休息日為整整24小時。

2011年，國際勞工組織（ILO）於日內瓦通過189號公約，即「家務勞動者公約」，承認「家務工是工人」，應享有與其他工人平等的勞工權利。此公約為家內勞動者勞動條件設立國際準則，其中規定家內勞動者有每天的休息時間，以及每星期至少連續24小時的休息日。

不過，桃園市家庭看護工職業工會說，根據勞動部的調查，在台灣的外籍家庭看護工、家庭幫傭，有6成以上根本未曾放假。