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老司機帶路！私娼寮「內有極品妹」超驚艷　網友搶問地點

編輯中心／綜合報導2018/06/07 16:02
▲影片顯示，才一進門就看到坐在最外側的年輕正妹，飄逸的長髮加上清秀的五官，令網友感到驚為天人。（圖／翻攝自 tumblr , 2018.6.6）
▲影片顯示，才一進門就看到坐在最外側的年輕正妹，飄逸的長髮加上清秀的五官，令網友感到驚為天人。（圖／翻攝自 tumblr , 2018.6.6）

許多男性朋友喜歡私下找小姐「鬆一下」、解決生理需求，不過最怕的莫過於遇上「不是自己的菜」，若是想要年輕、身材好，外表又漂亮，荷包免不了也要大失血！日前一名疑似「老司機」的網友，分享了一段自己造訪私娼寮的影片；影片中可見，當他走進一條旁邊滿是破舊民宅的小巷後，竟然發現別有一番桃花仙境在內！


網友一走進私娼寮，發現外表清秀可人的正妹正在等待客人上門。（圖／翻攝自 tumblr , 2018.6.6）

根據這段近日在網路上流傳的影片可見，這名疑似是「老司機」的網友拿著手機邊走邊拍。他表示，自己之前曾聽說在這狹小簡陋的巷弄屋舍間，有值得一探的私娼寮，而到了現場後他發現，傳聞果然是真的！


正妹帶領著網友，一路步上二樓房間內準備辦事。（圖／翻攝自 tumblr , 2018.6.6）

影片顯示，才一進門就看到坐在最外側的年輕正妹，飄逸的長髮加上清秀的五官，令網友感到驚為天人，旁邊則不斷傳來疑似是「媽媽桑」的聲音，不斷推銷道：「我們美女這麼多，帥哥你挑一個吧！」


屋內還有多位小姐也在等著客人上門光顧。（圖／翻攝自 tumblr , 2018.6.6）

而清秀的正妹此時也剛好抬頭，看見網友來訪，立刻就放下手機並露出甜美、熟練的微笑，帶著他步上二樓的簡陋房間辦事。此情此景，讓許多網友看了紛紛喊道：「好羨慕啊！」、「感覺好值得一探的地方喔！」、「跪求地點」、「請老司機帶路！」

關鍵字私娼寮正妹老司機
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