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南部出現日本腦炎群聚　接種疫苗是最佳預防之道

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/07 15:25
▲接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，家中如有未完成疫苗接種的適齡幼童，應按時完成疫苗接種。（圖／新北市衛生局提供）
▲接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，家中如有未完成疫苗接種的適齡幼童，應按時完成疫苗接種。（圖／新北市衛生局提供）

日本腦炎正處流行季，國內南部縣市已有5例確診病例且發生群聚事件。新北市今年截至目前雖無日本腦炎病例發生，但衛生局呼籲民眾，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，家中如有未完成疫苗接種的適齡幼童，應按時完成疫苗接種，避免感染衍生嚴重後遺症。

每年5月至10月為日本腦炎流行季，國內南部縣市已有5例確診病例且發生群聚事件，衛生局呼籲民眾應避免在黃昏與黎明時段前往豬舍、禽舍或水稻田等高風險環境附近活動，如需前往請做好防蚊措施，並加強清除環境孳生源。家中如有滿15個月或滿5歲適齡嬰幼兒，應按時完成疫苗接種；豬禽畜牧場工作人員或活動鄰近高風險環境之民眾可前往國內旅遊醫學門診自費接種疫苗。

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬表示，每年5月至10月為日本腦炎流行季，高雄市已出現3例確診個案、屏東縣及嘉義縣各1例，且發生群聚事件。分析所有病例工作地或居住地皆鄰近豬舍、禽舍、水稻田等高風險環境，並於高雄市病例工作或居住地週邊高風險區域捕獲帶病毒的三斑家蚊。

許玉芬指出，日本腦炎由三斑家蚊傳播，感染後約有1%以下會出現臨床症狀，最常見的是急性腦炎，致死率20%至30%，另有高達30%至50%會出現神經性或精神性後遺症。三斑家蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，民眾應避免在黃昏與黎明時段前往豬舍、禽舍或水稻田等高風險環境附近活動；如有前往必要，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛生福利部核可的防蚊劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局強調，接種疫苗為預防日本腦炎最有效的方法，新北市目前滿15個月適齡接種完成率僅68%，滿5歲接種第2劑為77.6%，推估尚有7,500名滿5歲幼童仍未完成疫苗注射，呼籲家中適齡嬰幼兒或幼童應儘速完成接種。另外，禽畜牧場工作人員或民眾住家及活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

關鍵字日本腦炎疫苗三斑家蚊
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