影／萬安防空演習順利　民眾憂心何時會突然再響起

中部地區於今(7)中午13:30到14:00實施萬安41號演習，嘉義同時配合舉行。13:00嘉義縣副縣長吳芳銘在縣警察局陳博珍局長等人的陪同下，在縣警局指揮中心先行演習簡報，隨後趨車前往太保國中觀看實兵演練情形。

13:30時，警察局的「防空警報」聲音同步劃空響起，同時每個人的手持行動電話也傳來「萬安41號演習開始」的通知簡訊，街道路口站崗的警察、民防、義警們開始堅守崗位，瞬間哨聲頻傳，指揮行人、車輛就地掩蔽與疏散，連台灣銀行的鐵柵門都拉下，路面施工的工人也不見人影。