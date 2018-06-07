影／萬安防空演習順利　民眾憂心何時會突然再響起

中部地區於今(7)中午13:30到14:00實施萬安41號演習，嘉義同時配合舉行。13:00嘉義縣副縣長吳芳銘在縣警察局陳博珍局長等人的陪同下，在縣警局指揮中心先行演習簡報，隨後趨車前往太保國中觀看實兵演練情形。
13:30時，警察局的「防空警報」聲音同步劃空響起，同時每個人的手持行動電話也傳來「萬安41號演習開始」的通知簡訊，街道路口站崗的警察、民防、義警們開始堅守崗位，瞬間哨聲頻傳，指揮行人、車輛就地掩蔽與疏散，連台灣銀行的鐵柵門都拉下，路面施工的工人也不見人影。
14:00時，手機簡訊再次同時響起通知警報已解除，警局解除的警報聲音也作響；路上的行人突有感慨的認為，「執政黨的作為，引發中共軍機、船艦不斷的遶行台灣實兵演訓、情搜，那天防空警報『突然』真的再響起，人家有新建的AIT美國在台協會可以掩蔽，雙重國籍的人可以趁機快閃離開台灣，到遠處去觀火，道地的台灣人，真不知道往要那裏去」、「這一次的防空警報聽起來格外的刺耳，令人憂心，不知道何時會真的不預警的響起？」
▲嘉義萬安41號演習台灣銀行門窗也緊閉。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.07）
▲嘉義萬安41號演習街道淨空。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.07）