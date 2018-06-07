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監委指中火減碳1% 　卓冠廷疑政治立場

記者柳榮俊／台中報導2018/06/07 15:24
▲市長林佳龍說，監委沒看到長年以來沒人努力，引用錯誤的數字（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)
▲市長林佳龍說，監委沒看到長年以來沒人努力，引用錯誤的數字（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)

監察院6日發布新聞稿指出，台中市降低中火生煤許可量實際只減少20萬噸1%，批評對空汙改善無實際。台中市政府環境保護局長白智榮、新聞局長卓冠廷今(7)日召開記者會指出，中火在市府要求下今年至少減煤172萬噸，監委卻引用錯誤假設、數據導出只減少20萬噸的錯誤結論。卓冠廷反批，兩位監委有特殊政黨背景，報告與事實不符，難道1％、20萬噸的數字是作夢到的嗎？呼籲監委查案應明察事實並本於專業。

市長林佳龍說，他上任推動生煤條例，減少中火生煤量，監委沒看到長年以來沒人努力，引用錯誤的數字，他相信努力的成果市民看得見。

環保局長白智榮指出，監察委員調查報告最大的問題是，他們假設中火為1個機組一整年都在進行改善工程，認為今年原先最多只會使用1620萬公噸，但是卻忽略事實上去年（106年）已有機組在施工，施工期間每年也不到五個月，但是去年中火仍實際使用1772萬公噸的煤。


▲新聞局長卓冠廷(右)反批，兩位監委有特殊政黨背景，報告與事實不符（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)

自今年開始市府削減中火燃煤許可量500萬噸，中火最多只能使用1600萬噸的煤，所以中火減煤量至少是172萬噸，若以103年實際燃煤1839萬噸計算，減煤幅度高達239萬噸；若用許可用算，跟原先許可的2100萬公噸比，則是大減500萬噸，而非監委所算出的20萬噸，彼此相差12倍，監委算是在錯誤的假設下，算出錯誤的數字，導致錯誤的結論。

新聞局長卓冠廷則說，「他為市民及市府同仁抱屈」監委的報告中點出，「經濟部102年雖核准台中發電廠既有機組空污改善工程計畫，卻遲至106年起分4年更新#1~#4號機鍋爐、除塵及脫硫設備，空汙改善期程緩慢」，顯示當時的中央或地方政府延宕改善工程4年，但監委在報告卻隻字未提相關責任，反而攻擊現在的市府，認為減少燃煤許可量的措施「對空汙改善並無實益」，是下了錯誤的結論。

卓冠廷強調，監察委員仉桂美、章仁香兩位過去的政治立場，社會自有公評，但若是調查報告公允，市府仍會採納建議，但此不符事實的調查報告，他必須為一同改善空汙的市民及市府同仁感到委屈，而今天竟有國會議員「見獵心喜」藉機宣傳選舉，用錯誤的數字蒙騙市民，並非市民所樂見。

白智榮說，中火去年9月起配合市府要求減煤與減排，投資92億元針對1號至4號機組進行環保工程後。而查案監委卻以市府要求減量後之錯誤用煤量為基準，誤指台中市核准用煤減量之噸數與原使用量「相去不遠」，實倒果為因。

關鍵字監察院中火卓冠廷林佳龍空汙
麻繩變身環保袋　DIY創意減塑日本腦炎正流行　接種疫苗保健康

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