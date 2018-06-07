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台股盤後－鴻海集團啟動FII慶祝行情 國巨再破千二

鉅亨網2018/06/07 14:52
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台股今 (7) 日繼續由被動元件族群領漲，股后國巨繼昨天衝過 1100 元後，今天再衝破 1200 元，儘管電子三雄中的台積電及大立光呈現震盪，不過鴻海子公司 FII 明天將掛牌，鴻海集團也提前演出慶祝行情，指數盤中最高來到 11261 點，距離今年高點 11270 點僅差 9 點，終場上漲 49.92 點，以 11251.75 點作收，成交值 1876.85 億元，創今年第 3 大量。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高走低，午盤過後還翻黑，終場下跌 0.23 點，以 158.84 點作收，成交值 453.78 億元。

台股類股今天呈現漲跌互見，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 3%，觀光、其他電子漲幅也超過 1%，塑膠、其他類、航運、汽車、電子通路、金融、油電燃氣、橡膠、光電、鋼鐵、通信網路、水泥、半導體、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有紡纖、玻陶、貿易百貨、造紙、生醫、化學生醫、資訊服務、電機機械、食品、化學、電腦設備等也均收黑。

電子三雄走勢呈現一強兩弱，其中最強勢的就是明天子公司 FII 將掛牌的鴻海，午盤過後漲幅急速擴大，不僅衝過 90 元大關，也穿過半年線反壓。至於台積電及股王大立光則是在平盤上下震盪。

鴻海集團則是強勢演出 FII 掛牌前的慶祝行情，除了母公司鴻海強攻過 90 元外，瑞祺電通、群創、亞太電、乙盛 - KY、陽程、GIS-KY、建漢、臻鼎 - KY、鴻準等也漲逾 1%。

被動元件則是繼續強攻，股后國巨繼昨天衝過 1100 元後，今天盤中一度亮燈漲停，股價再過 1200 元整數關卡，包括艾華、信昌電、大毅、華容等均亮燈漲停，光頡、禾伸堂、華新科、立隆電等也漲逾 3%。

金融也再度成為穩盤族群，永豐金、富邦金、國票金、開發金、華南金、合庫金、第一金、玉山金、元大金、台新金、中信金、國泰金等也均收紅。

分析師王信傑表示，台股指數目前持續走高，就技術線型來看，10800 點已有轉為底部跡象，指數雖然今天未能過高，成交量也有明顯放大，但是並沒有爆量的狀況，只要電金權值股持續穩盤，預料指數要過今年高點 11270 點並非難事。

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歐股盤前─美股收高、歐洲Q...〈下半年投資展望〉跟漲抗跌...

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