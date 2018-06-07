台股盤後－鴻海集團啟動FII慶祝行情 國巨再破千二

台股今 (7) 日繼續由被動元件族群領漲，股后國巨繼昨天衝過 1100 元後，今天再衝破 1200 元，儘管電子三雄中的台積電及大立光呈現震盪，不過鴻海子公司 FII 明天將掛牌，鴻海集團也提前演出慶祝行情，指數盤中最高來到 11261 點，距離今年高點 11270 點僅差 9 點，終場上漲 49.92 點，以 11251.75 點作收，成交值 1876.85 億元，創今年第 3 大量。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高走低，午盤過後還翻黑，終場下跌 0.23 點，以 158.84 點作收，成交值 453.78 億元。