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政治

我國軍事史上首次　友邦元首觀看漢光演習

記者呂炯昌／台中報導2018/06/07 15:20
▲蔡英文總統7日偕同來訪的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，視導「漢光34號演習」實兵演練。（圖／軍聞社提供 , 2018.6.7)
▲蔡英文總統7日偕同來訪的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，視導「漢光34號演習」實兵演練。（圖／軍聞社提供 , 2018.6.7)

國軍漢光 34 號演習今（7）日上演重頭戲，在台中清泉崗基地舉行反空( 機 )降作戰演練。我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭）的國王恩史瓦帝三世，也前往台中清泉崗基地觀看漢光 34 號演習，這也是史上首度有友邦元首觀看漢光演習。

7 日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，操演採「實兵、全裝」模式，全程區分基地防衛作戰及反空(機)降作戰兩階段，模擬解放軍空降部隊攻占清泉崗基地。演習項目包括基地防衛作戰、反空（機）降作戰等。

國防部表示，本次演習參演部隊官兵共計 4,100 餘人，動用陸軍 AH-64D、AH-1W 攻擊直升機、UH-60M 黑鷹直升機、雲豹甲車、M60A3戰車等各式空中與地面武器，及空軍 F-16、IDF經國號主力戰機等 60 類 1,500 餘件裝備參演。

布吉納法索日前宣布與台灣斷交，我國在非洲的邦交國只剩史瓦帝尼，因此蔡政府特別展開外交固樁大作戰，國王恩史瓦帝三世與王妃應邀於 6 日到 12 日訪台，慶祝台史建交 50 週年，總統府也邀請恩史瓦帝三世觀看漢光演習。

恩史瓦帝三世班柯希目前正在實踐大學就讀， 他此行來台，也將出席兒子 9 日的畢業典禮。據了解，班柯希計畫繼續在台攻讀碩士。

國防部發言人陳中吉表示，邀請友邦元首觀摩演習能夠深化邦誼，當然相當歡迎，能夠見證國軍精實訓練，都是非常有意義。

關鍵字史瓦帝尼漢光演習清泉崗實踐大學
選舉年　行政院宣布：今年不會缺電美軍參與漢光演習？國防部感謝

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