我國軍事史上首次　友邦元首觀看漢光演習

國軍漢光 34 號演習今（7）日上演重頭戲，在台中清泉崗基地舉行反空( 機 )降作戰演練。我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭）的國王恩史瓦帝三世，也前往台中清泉崗基地觀看漢光 34 號演習，這也是史上首度有友邦元首觀看漢光演習。

7 日在空軍清泉崗基地執行「聯合反空(機)降作戰演練」，操演採「實兵、全裝」模式，全程區分基地防衛作戰及反空(機)降作戰兩階段，模擬解放軍空降部隊攻占清泉崗基地。演習項目包括基地防衛作戰、反空（機）降作戰等。

國防部表示，本次演習參演部隊官兵共計 4,100 餘人，動用陸軍 AH-64D、AH-1W 攻擊直升機、UH-60M 黑鷹直升機、雲豹甲車、M60A3戰車等各式空中與地面武器，及空軍 F-16、IDF經國號主力戰機等 60 類 1,500 餘件裝備參演。