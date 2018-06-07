中國三軍儀隊 女兵方陣亮相

中國國家主席習近平6日在北京人民大會堂與吉爾吉斯總統秦貝科夫（Sooronbay SharipovichJeenbekov）舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為秦貝科夫舉行歡迎儀式。

綜合新華社、中新社報導，解放軍儀仗隊大隊長韓捷表示，相比以前13名女兵與男兵混合編隊，55名女兵組成的單獨方陣「可以更好地展現女兵巾幗不讓鬚眉的颯爽英姿」。

（中央社台北7日電）中共人民解放軍三軍儀仗隊新增55名女兵組成的方陣，昨天在北京人民大會堂東門外廣場首度亮相。這群千挑萬選出來的女兵，平均身高176公分。

昨天的歡迎儀式，最受矚目就是三軍儀仗隊新增海、陸、空軍女兵方陣，排在3個男兵方陣之後。儀仗隊總人數也由此前最大規模時的151人，增加到224人。

報導稱，作為廣受關注的「三軍封面」，儀仗隊男兵平均身高為186公分，女兵平均身高為176公分。在這次改革中，為進一步增加儀仗隊氣勢，分列式時儀仗隊員的踢腿高度，由原來的30公分提高到35公分。

中國三軍儀仗隊對外儀式於2014年，首度引進13名女兵加入方陣，並新增女兵隊編制30人。在此之前，女兵都是與男兵混合編隊。

與男兵相比，三軍儀仗隊女兵操練項目都一樣，荷槍也一樣重，但多了化妝的必修課，她們必須在10分鐘內完成國際禮儀的標準化淡妝。

女兵還有統一髮型、髮髻，尺寸都有嚴格要求。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070607