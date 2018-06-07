大學生玩創意直播行銷 助偏鄉推廣農產品

中華郵政自103年起與全台各地小農攜手，讓郵政商城成為販售通路之一，至今已有超過260名小農、14項農產品加入合作，在郵政商城銷售產地直送優質農產品禮盒。

世新大學今天發布新聞稿表示，為展現落實大學社會責任的決心，世新於106年設立「大學社會責任實踐專案辦公室」，藉由舉辦工作坊、行政協助等方式，鼓勵師生參與社會責任實踐計畫，落實大學教育取之社會、回饋社會的價值與意義。

世新大學產學合作處處長許碧芳結合傳播管理系碩士班數位行銷專題課程，帶領研究生與郵政商城產學合作，藉由學生的創意能量，運用社群行銷平台，以料理直播、產地直播等線上行銷活動，幫助偏鄉農民推廣農產品。

世新學生為郵政商城規劃2次臉書粉絲專頁直播行銷，藉由「洋蔥料理PK大對決ing」活動，用料理對決來行銷恆春洋蔥禮盒，獲得不少網友迴響，另外還前往高雄大樹區，進行「玉荷苞產地直擊」，更是引起不少民眾搶購。

許碧芳表示，透過產學合作，不僅讓學生在校所學的專業傳播管理能力能與巿場需求相結合，郵政商城的商品也因為創意行銷活動成功製造話題，藉此增進消費者、小農與銷售平台間的連結。（編輯：黃于）1070607