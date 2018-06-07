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娛樂

82歲「容嬤嬤」近況曝光　網友笑：扎壞人的針還在嗎？

娛樂中心／綜合報導2018/06/07 15:13
▲大陸資深演員李明啟因演出《還珠格格》的「容嬤嬤」一角為人所熟知。（圖／翻攝新浪電視微博 , 2018.06.07）
▲大陸資深演員李明啟因演出《還珠格格》的「容嬤嬤」一角為人所熟知。（圖／翻攝新浪電視微博 , 2018.06.07）

大陸資深演員李明啟從影超過50年，最為人熟知的角色就是1998年經典古裝劇《還珠格格》中心狠毒辣的「容嬤嬤」，深植人心的反派形象讓大家印象深刻，但私底下的她其實就是個慈祥的老奶奶，日前她被網友捕捉到在路邊等公車的模樣，網友搞笑地問：「扎壞人的針還在嗎？」


▲李明啟演出的「容嬤嬤」相當陰險毒辣。（圖／翻攝Chehui Chou YOUTUBE , 2018.06.07）

李明啟當年因演出囂張陰險的「容嬤嬤」一角為人所熟知，但角色的形象太負面，讓她曾在買菜的時候遇到菜販竟不願意賣東西給她，還曾被當街丟雞蛋，甚至坐計程車時司機還跟她說：「早知道是妳，我就不載妳。」讓她頗為無奈，生活一度過得相當煎熬。


▲李明啟被網友拍到在等公車。（圖／翻攝新浪娛樂微博 , 2018.06.07）

近日有網友目擊高齡82歲的她在路邊等著搭公車，雖然年事已高但外表看起來仍相當硬朗，對於網友提出拍照要求李明啟也來者不拒，態度和藹親切，網友看到照片後也忍不住說：「好可愛」、「經典的容嬤嬤」、「永遠的回憶」、「容嬤嬤是好人，扎的都是壞人」、「我們都錯怪她了」，也祝福她老人家身體健康。


▲李明啟親切與網友合照。（圖／翻攝新浪娛樂微博 , 2018.06.07）


▲李明啟私下就是個慈祥的老奶奶。（圖／翻攝新浪娛樂微博 , 2018.06.07）

關鍵字還珠格格容嬤嬤大陸計程車古裝劇
混血女模露E奶哺乳　滿是母愛Albee肌肉萎縮　復健痛到哭

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