發揚推拿 整復師工會攜手屏東大學合作

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）中華民國傳統整復師職業工會全國聯合會今天與屏東大學簽產學合作意向書，聯合會理事長胡震亞表示，傳統整復業正朝向技術士檢定發展，希望在高教系統培養有教學能力的種子。

屏東大學是整復師全國聯合會簽產學合作的第二所大學、第一所國立大學，另一所大學則是私立南華大學。

胡震亞表示，傳統整復業正朝向技術士檢定的方向發展，勞動部正在做最後階段規範的確認，包括教育訓練的流程、證照考試的規範等，預計明年底或後年初，技術士檢定就會開跑。

胡震亞說，傳統民俗調理如果能結合高等教育，對人才培養、社會形象及從業人員素質的提升，都有很大的助益。