影音／喜樂為慢飛天使築夢傳愛　15日舉辦慈善募款餐會

瑪喜樂基金會為了，幫助弱勢者，獲得多元的支持服務與改變生命的契機，將在二林鎮舊趙甲段設立建立新園區，面臨5年建設計畫7,200萬的經費缺口，未來將以認養空間、喜樂磚、愛心撲滿與愛心股東等及舉辦慈善餐會方式籌募經費。 ▲喜樂為慢飛天使築夢傳愛，15日在二林鎮舉辦慈善餐會。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

15日晚上6點，將在二林尚將美食會館舉辦慈善餐會，有口足畫家張永銘先生、陶藝家許宗煥先生作品義賣，希望結合在地力量拋磚引玉，邀請社會大眾共同關心。



▲喜樂為慢飛天使築夢傳愛，15日在二林鎮舉辦慈善餐會。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

瑪喜樂基金會多年來陪伴無數身障者家庭，深知身障朋友謀生的難處，而一份穩定的工作，能帶給身障朋友肯定、生活自立，使他們由依賴者成為貢獻者。因此瑪喜樂基金會決心為身障者開拓漁場，深信不單只給魚吃，提供釣竿、魚場，還要教他們如何釣魚及賣魚，建立一處和睦與平等的工作環境。



▲喜樂為慢飛天使築夢傳愛，15日在二林鎮舉辦慈善餐會。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

二林鎮長張國棟則非常認同指出，「二林有喜樂、喜樂在二林」，感謝瑪喜樂阿嬤幫助了許多身障者及其家庭，今日有機會傳承喜樂之愛，共同關懷弱勢，邀請二林鄉親一起參與，幫助身障者實現自我生命價值。二林鎮公所同仁們除認購餐券外，亦認購喜樂磚為新建廠區盡一份心力。



▲喜樂為慢飛天使築夢傳愛，15日在二林鎮舉辦慈善餐會。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.07）

瑪喜樂基金會林玉嫦執行長表示，二林鄉鎮具有濃厚的人情味，強大的凝聚力，期待大家相招厝邊共同行善，以自己綿薄之力，累積成幫助身障朋友的巨大力量。期待越來越多人加入，以各自不同的方式，共同建構身心障礙者的家，幫助他們找到幸福，享受為社會貢獻一己之力的成就感，活出生命中的自信與尊嚴。