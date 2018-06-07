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中央社

亞幣升勢面臨十字路口 產油國集會成關鍵

中央社2018/06/07 15:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社新加坡7日綜合外電報導）過去2周來，新興亞洲貨幣隨著國際油價下跌彈升。不過，世界主要產油國月底將在維也納集會，亞幣這波反彈走勢將面臨重要考驗。

彭博社報導，石油出口國6月22日將在維也納集會，決議是否維持產能限制，或者通過沙烏地阿拉伯和俄羅斯商討的恢復生產提案。印尼盾和印度盧比，自從沙烏地和俄羅斯5月25日會談以來，已經升值大約2%。

新加坡國民西敏寺市場（NatWest Market）亞洲新興市場策略師Maximillian Lin說：「由於石油市場已經反映了增產，關於產量任何令人失望的消息，將推動油價上揚，對新興亞洲貨幣造成負面影響。」

在市場傳聞石油供應增加將遏止2016年初以來的油價漲勢後，倫敦布倫特原油5月已從每桶80.50美元的高點，跌到75.75美元。印度和印尼等石油進口國容易受到國際油價漲升的影響，因為油價上揚推升通膨，進而對這些國家的貿易平衡造成壓力。

追蹤10種亞洲貨幣對美元走勢的彭博摩根大通亞元指數（Bloomberg JPMorgan Asia Dollar）自5月29日觸及今年低點以來，已經上漲0.8%。

即將在維也納集會的24個石油出口國目前還沒有一致的看法。俄國和沙烏地雖提議增產，彌補其他成員減少的產量，但伊拉克石油部長盧艾比（Jabaral-Luaibi）告訴路透社，由於油市穩定、油價良好，增產不在討論議題之列，凸顯產油國間的分歧。

印度盧比、印尼盾和菲律賓披索將因油價上漲損失最多，但馬來西亞貨幣令吉料受惠，因為大馬是區域內主要淨能源出口國。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070607

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