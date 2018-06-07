美桀5月營收同期新高 全年業績有望增3成

美桀指出，5月受惠中國大陸重慶廠擴產效益，一體成型電感Molding需求旺盛，筆電及伺服器客戶訂單陸續增溫。

美桀自結5月合併營收1.54億元，比4月1.42億元成長8%，較去年同期1.12億元成長37%，創同期新高。累計今年前5月美桀自結合併營收7.14億元，較去年同期5.49億元成長29.8%。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）電感元件廠美桀自結5月合併營收新台幣1.54億元，來到歷年同期新高。法人預估，美桀第3季業績可望創單季新高，全年業績上看20億元，較去年成長3成。

美桀4月底正式取得車用安規認證，跨入車用市場，初期鎖定車燈應用，法人預期第3季可望開始出貨。

在一體成型電感元件，美桀出貨數可望在第3季大幅成長，法人預估Molding出貨量可從3000萬顆衝上6000萬顆。

展望第2季，法人預估，受惠電競和顯卡虛擬貨幣挖礦拉貨力道增加，美桀第2季業績可望再創歷史單季新高，獲利可望交出兩位數成長幅度。

展望下半年業績，法人預期，在一體成型電感出貨帶動下，美桀第3季業績可望再創單季新高，第4季可望維持高檔水準。

展望今年，法人預估，美桀今年整體業績上看新台幣20億元，較去年成長3成，續挑戰歷史新高，預估今年每股純益上看5元。（編輯：李信寬）1070607