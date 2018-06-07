NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳偉殷提前被換下場　麥丁利這樣說老司機帶路　私娼寮「內有極品妹」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

小童誤喝包粽鹼水 少少幾口受折磨8個月

中央社2018/06/07 15:09
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北7日電）2歲多的小寶誤喝包粽用的鹼水後嘔吐、嘴巴出血，食道嚴重灼傷，胃也遭腐蝕灰一片。不僅住院3週，因強鹼影響時間長，出院後半年又食道狹窄，前後8個月才脫離誤食夢魘。

收治小寶（化名）的馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾今天在記者會表示，小寶因自行開冰箱，看到沒封口的飲料瓶拿起就喝，沒想到竟是阿嬤準備包鹼粽的鹼水，緊急送急診。

陳偉燾說，檢查後發現，小寶的食道嚴重灼傷，口腔及胃也有潰瘍出血，胃組織灰一片，只能停止進食2週，直到治療3週後，口腔與胃部出血才改善且可吃得下稀飯、蒸魚及蒸蛋等軟食改以門診追蹤。

不過，因強鹼腐蝕性傷害深且影響時間長，小寶出院後半年又因嚴重的嘔吐及吞嚥困難就醫，經兒童外科團隊進行擴張術及食道重建手術後，才順利恢復正常飲食及作息，前後花了8個月時間才脫離誤食惡夢。

陳偉燾表示，鹼水屬強鹼，因無色無味，常被裝在塑膠瓶裡備用，若無明顯標示或放置高處，誤食風險很高。強鹼的腐蝕性高且造成的傷害較深層，臨床上併發症觀察期更長達6到10個月。製作手工皂也需用到鹼水，且生活中許多物品都是強鹼，如洗碗精、通樂，過去也曾發生小孩誤食通樂的不幸事件。

避免幼童吞食異物絕對是預防勝於治療，陳偉燾提醒，端午節前若要自製鹼粽或嘗試製作手工皂時，鹼水不要放在食品容器或飲料瓶內，也不要冰在冰箱，必須密封不易開啟且標示清楚、加註顯眼警告標語並妥善收好。使用鹼水時也需留意家中孩童動向，勿將鹼水放置於孩童伸手可及之處。

陳偉燾表示，過去曾認為，誤食異物可催吐，但若誤食強酸強鹼類又再催吐，可能會產生二度灼傷，最好的做法是帶著誤食的液體跟容器儘速送醫，也可先喝一杯（250c.c.）水或牛奶，稀釋強酸或強鹼，但不能喝太多，因水碰到酸鹼會發熱，可能會再有腐蝕的傷害。（編輯：陳清芳）1070607

亞幣升勢面臨十字路口 產油...消防人力不足 今明年補足1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan