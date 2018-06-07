小童誤喝包粽鹼水 少少幾口受折磨8個月

（中央社記者陳偉婷台北7日電）2歲多的小寶誤喝包粽用的鹼水後嘔吐、嘴巴出血，食道嚴重灼傷，胃也遭腐蝕灰一片。不僅住院3週，因強鹼影響時間長，出院後半年又食道狹窄，前後8個月才脫離誤食夢魘。

收治小寶（化名）的馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾今天在記者會表示，小寶因自行開冰箱，看到沒封口的飲料瓶拿起就喝，沒想到竟是阿嬤準備包鹼粽的鹼水，緊急送急診。

陳偉燾說，檢查後發現，小寶的食道嚴重灼傷，口腔及胃也有潰瘍出血，胃組織灰一片，只能停止進食2週，直到治療3週後，口腔與胃部出血才改善且可吃得下稀飯、蒸魚及蒸蛋等軟食改以門診追蹤。