暴風女控前律師背叛 怒告勾結川普代理人

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）對她的前律師提告，指控他是總統川普的「傀儡」，且和川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）密切共事，背叛了她。

法新社報導，丹尼爾斯本名柯立福（StephanieClifford），她在訴狀中主張，前律師戴維森（KeithDavidson）和柯恩兩人串通，要使她名譽掃地，並在她聲稱2006年和川普發生戀情一事中操控她。

根據訴狀，今年1月，雜誌In Touch報導了有關川普和柯立福的文章，戴維森和柯恩得知此事後，便開始共事。