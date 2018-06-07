暴風女控前律師背叛 怒告勾結川普代理人

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）對她的前律師提告，指控他是總統川普的「傀儡」，且和川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）密切共事，背叛了她。
法新社報導，丹尼爾斯本名柯立福（StephanieClifford），她在訴狀中主張，前律師戴維森（KeithDavidson）和柯恩兩人串通，要使她名譽掃地，並在她聲稱2006年和川普發生戀情一事中操控她。
根據訴狀，今年1月，雜誌In Touch報導了有關川普和柯立福的文章，戴維森和柯恩得知此事後，便開始共事。
訴狀寫道：「柯恩先生相信，這篇報導將對他自己或客戶不利，於是立即勾結戴維森先生，試圖利用與操控柯立福女士，設計出有利柯恩先生和川普先生的局勢。」
訴狀提出具體事證，指控兩名律師「密謀一項計畫」，要讓柯立福上尚漢尼提（Sean Hannity）福斯新聞（Fox News）的節目，不實地否認她和川普間的戀情。柯立福最後沒有上節目。
這份訴狀由柯立福新委任的律師艾維納提（Michael Avenatti）提出，卷內包括戴維森和柯恩從1月開始，長達3個月簡訊對話內容的副本。
彭博報導，柯立福指戴維森有違信託責任，並控柯恩資助、教唆戴維森背叛她，柯立福因此求償至少10萬美元。
紐約大學法律倫理學教授基勒斯（StephenGillers）說，倘若戴維森利用柯立福的信任傷害她，就是背叛律師專業，可能帶來鉅額賠償金與懲處。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070607