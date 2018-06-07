CITIZEN光動能大人美感腕錶　輕奢亮相

一直以來，純正日系腕錶品牌CITIZEN致力於創新研發，讓腕錶技術不斷突破，適逢創社100周年，CITIZEN隆重推出『光動能全球電波時計錶款』限量新品：AT9097-54E與AT8166-59E，以DLC電鍍精密鑄造的高質感墨黑色，不僅能讓腕錶外觀歷久彌新，更讓光與折射透出低調耐看的色澤，能輕易佔領每位男性的目光。從錶帶到錶盤，細膩地呈現出簡約卻滿富立體感的設計，打造極具大人感細節美。

AT9097-54E與AT8166-59E持續保有CITIZEN引以為傲的光動能續航與全球電波對時的高準確性，AT9097-54E外型以特殊切割後的雙體結構製成，不同的雙體色澤交融呈現多角形錶面，有稜有角的立體感設計浮出圓滑的柔邊。而鈦金屬材質的錶帶則設計了V型溝槽，讓整支腕錶隨處可見日系職人精神，透著男性時而堅毅、時而沉著的百種面向。